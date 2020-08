„Gemeinsam geht immer mehr weiter als im Alleingang“, ist Bürgermeisterin Natascha Matousek, ÖVP, überzeugt. Dies beweist auch der nun erfolgte Baustart für die Radroute von Oberwaltersdorf nach Traiskirchen.

Das Projekt war ein jahrelang gehegter Wunsch, dessen Erfüllung oft für unmöglich gehalten wurde. „Ich habe mich mit meinem Traiskirchner SPÖ-Amtskollegen Andreas Babler an einem Tisch gesetzt. Miteinander sind wir das Projekt angegangen. Dieses gemeinsame Bestreben wurde von Erfolg gekrönt“, berichtet die Bürgermeisterin stolz. Die Umsetzung sei nun gestartet „und bald werden unsere Bürgerinnen und Bürger von der neuen Radroute profitieren“, ist die Ortschefin von der Maßnahme überzeugt.

Lückenschluss für die bestehenden Radwege

Der Radverkehr ist auch in Oberwaltersdorf in den vergangenen Jahren viel stärker geworden. Durch den Lückenschluss können nun die bereits vorhandenen Radwege in Oberwaltersdorf und Traiskirchen miteinander verbunden werden.

Der Weg wird entlang der B210 nach Oeynhausen führen. Schon bald werden alle Radfahrerinnen und Radfahrer sicher und bequem zwischen den Gemeinden pendeln können.