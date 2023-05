Bademantel-Flashmob am Hauptplatz in Baden

Ein Wohlfühl-Tag in der Therme oder die tiefe Entspannung nach einem wohltuenden Bad haben einen gemeinsamen Nenner: Man schlüpft in einen kuschelig weichen Bademantel und augenblicklich stellt sich ein Gefühl des Wohlbefindens und der Geborgenheit ein. Diesen Wohlfühlfaktor haben die EHTTA-Kurstädte, ausgehend von Frankreich, erkannt und sie dazu inspiriert, sich als so genannte „Les accros du peignoir“ (auf Englisch „Bathrobe addicts“, auf Deutsch mit „Bademantel Junkies“ übersetzbar) zu deklarieren.

„Bademantel Junkies“ sind Menschen, die sich die Zeit nehmen, um das Leben zu genießen, zu entschleunigen, zu entspannen, Spaß zu haben, sich etwas zu gönnen, einen schönen Spaziergang zu machen, zu meditieren, und zu träumen. Als glühende Botschafter und Fürsprecher des gesamtheitlichen Kurgedankens verleihen sie der Kur einen Hauch von Glamour und helfen, Image und Attraktivität der Thermalbäder zu steigern, neue Kommunikationsstrategien zu entwickeln und die Werbetrommel zu drehen.

Die Stadt Baden hat qualitativ hochwertige Bademäntel mit dem trendigen „Bademantel Junkie“-Branding anfertigen lassen. Wer Bürgermeister Stefan Szirucsek und die internationalen Gäste im Bademantel erleben möchte, sollte den Bademantel Flashmob am 10. Mai um 17 Uhr am Hauptplatz auf keinen Fall versäumen.

Die Bademäntel können ab 11. Mai auch käuflich erworben werden.

Europäische Route der historischen Thermalstädte

Die Stadt Baden ist seit 2018 Mitglied der EHTTA, deren „Europäische Route der historischen Thermalstädte“ seit 2010 als Kulturroute des Europarates zertifiziert ist. Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP): „Thermalstädte waren und sind Orte, an denen sich Menschen aus aller Welt treffen. Diese Städte spielten eine führende Rolle bei der Entwicklung des Tourismus in Europa, sie stehen für eine nachhaltige kulturelle Entwicklung und sie leben den Schutz der bebauten und der natürlichen Umwelt.“

Szirucsek freut sich, dass die Stadt Baden rund um den Europatag am 9. Mai Gastgeberin der europäischen Vereinigung historischer Thermalstädte ist. Delegierte aus 18 Ländern treffen sich in Baden mit dem Ziel den „Thermalismus“ weiterzuentwickeln. Baden hat rund um die Generalversammlung ein Programm auf die Beine gestellt, das unter Beweis stellt, dass die Effizienz therapeutischer Kuranwendungen durch ein umfassendes Wellness-Angebot signifikant gesteigert werden kann.

Markos Danas (Vizepräsident EHTTA, Generalsekretär H.A.M.T.S. (Hellenetic Association of Municipalities with Thermal Springs), Simone Zagrodnik (Geschäftsführerin EHTTA), Bürgermeister Stefan Szirucsek und Isabelle Grégoire (Vizepräsidentin EHTTA, Tourismusdirektorin Spa). Foto: NOEN, Sedrick Kollerics

Alle 11 „Great Spa Towns of Europe“ sind Mitglieder der EHTTA. Denn das Thermalwasser war Ursprung und Katalysator der Kurstadtentwicklung. Die beiden Organisationen GSTE und EHTTA arbeiten derzeit sehr eng zusammen, um das Europäische Kurphänomen international bekannt zu machen und gezielt in die gemeinsame Weiterentwicklung zu investieren.

Die Frühjahrstagung der EHTTA – ein bedeutender Event

Der Verband der historischen Thermalstädte in Europa, die European Historic Thermal Towns Association (EHTTA) hält zwei Mal pro Jahr eine Mitgliederversammlung ab. Der Frühjahrstagung wird dabei eine besondere Bedeutung beigemessen. Die EHTTA zählt 50 Thermalstädte in 18 europäischen Ländern und zwei weitere Internationale Partner. „Der 2009 gegründete Verband ist ein stolzes Netzwerk von Thermalstädten, Regionen und Dörfern, die ein ganz besonderes europäisches Phänomen repräsentieren - das des Thermalwesens und der Kurstädte“, erläuterte EHTTA Vize-Präsidentin Isabelle Grégoire. Baden bei Wien sowie ihre Heimatstadt Spa in Belgien seien besonders gute Beispiele für dieses Phänomen und zählen, wie auch die anderen insgesamt elf "Great Spa Towns of Europe" zu den Mitgliedern der EHTTA.

Bürgermeister Stefan Szirucsek: „Thermalstädte waren und sind Orte, an denen sich Menschen aus aller Welt treffen." Foto: 2023psb/c.kollerics, Sedrick Kollerics

Café of Europe – Was Sie schon immer über Kurmusik wissen wollten

Wie sich die Geschichte der Kurmusik im Wandel der Zeit entwickelt hat, erfuhr man zum Start der Tagung im Rahmen des „Café of Europe“. Einem musikalischen Rundgang der u. a. an Schauplätzen wie dem Musikpavillon und dem Beethovenhaus Station machte. Mit dem „Café of Europe“ als Veranstaltungsbaustein wird eine Brücke zur Bevölkerung der gastgebenden Stadt geschlagen.

„An diesem ganz besonderen Tag, am Europatag, ist es nicht nur eine großartige Gelegenheit, an diesem europäischen Wiedersehen teilzunehmen, sondern es macht mich - uns alle - noch stolzer, dies mit den Menschen in Baden, in Österreich und in ganz Europa teilen zu können“, sagt EHTTA Vize-Präsidentin Grégoire. Es ist wunderbar, dass die Hymne, mit der die Europäische Union ihre Einheit symbolisiert, die ,Ode an die Freude‘ aus Beethovens 9. Sinfonie, vor genau 200 Jahren hier in Baden komponiert wurde. Man kann sich kaum einen besseren Ort vorstellen als hier zu sein, an einem Tag, an dem wir Musik in den Kurstädten feiern, in unserem Café of Europe später am Tag, und an dem wir feiern, dass wir ein Netzwerk historischer europäischer Kurstädte sind.“

„Als Kulturroute des Europarates haben wir den Besucherinnen und Besuchern etwas Einzigartiges zu bieten, und wir freuen uns sehr, in Baden zu sein, um unsere Geschichte, unsere Leidenschaft und unser Engagement für das Wohlbefinden und den Erfolg eines jeden unserer Mitglieder zu teilen“, sagt Markos Danas, EHTTA Vize-Präsident & Generalsekretär des Griechischen Verbandes von Thermalstädten (Hellenic Association of Municipalities with Thermal Springs).

14 solcher Kulturrouten führen laut Danas durch Österreich. Darunter die ganz neue Route der historischen Cafés, die Europäische Route des jüdischen Erbes, die Europäischen Mozartwege, die TRANSROMANICA oder die Via Habsburg, zählt er einige auf. „Das Programm der Kulturrouten nimmt uns mit auf eine Reise durch Raum und Zeit, um aufzuzeigen, wie das Erbe der verschiedenen Länder und Kulturen Europas zu einem gemeinsamen und lebendigen kulturellen Erbe beiträgt.“

Unsere Städte erzählen eine Geschichte, die Teil der europäischen Geschichte und Erinnerung ist - und auch der Zukunft Europas.“ Markos Danas, EHTTA Vize-Präsident

Die Mitglieder würden alle zum Phänomen der europäischen Thermalstädte beitragen, erläutert er. „Unsere Städte erzählen eine Geschichte, die Teil der europäischen Geschichte und Erinnerung ist - und auch der Zukunft Europas. Es geht um Gesundheit und Wohlbefinden, Freizeit und Unterhaltung, Musik, Philosophie und Kunst, Gastronomie und gutes Leben und natürlich auch um Kultur und Kulturerbe. In unseren Städten kann man die frische Luft in den Parks und Gärten sowie die Landschaft rund um die Stadt genießen. Sie sind Orte der Kreativität und auch der Diskussion, wie es auch im Rahmen des 'Café of Europe' hautnah erlebt werden kann. Und natürlich haben wir die heilenden, entspannenden - und manchmal stinkenden - Gewässer, die in diesem Fall, wie in vielen unserer Städte, schon seit der Römerzeit das Herz der Stadt bilden!“, schwärmt Markos Danas.

Yoann Frederic (Festival Direktor Spa), Martina Malzer (Geschäftsführung Bühne Baden), Alexander Steinbeis (Intendant des Kissinger Sommers/Bad Kissingen) sowie StR Hans Hornyik im historischen Musikpavillon im Kurpark. Foto: 2023psb/c.kollerics, Sedrick Kollerics

