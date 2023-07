Lagerhaus Wiener Becken will starker Partner bleiben

Das Lagerhaus Wiener Becken hielt heuer in Reisenberg seine jährliche Generalversammlung ab. Dabei präsentierten Obmann Karl Reiner und Geschäftsführer Reinhard Bauer das positive Bilanzergebnis des Geschäftsjahres 2022 und zukünftige Projekte. Mit elf Verkaufs- bzw. Betriebsstellen in neun Gemeinden und 282 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 18 Lehrlinge, wurde ein Umsatz von rund 109 Millionen Euro erwirtschaftet. Karl Reiner betonte: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir trotz der volatilen Situation am Markt ein deutlich positives Ergebnis erwirtschaften konnten und stets ein guter und verlässlicher Partner für die Landwirtschaft und die Bewohnerinnen und Bewohner der Region sind.“

Gute Ausbildung der Mitarbeiter ist wichtig

Geschäftsführer Reinhard Bauer merkte an: „Besonders hervorzuheben sind unsere Investitionen für die zukünftige Entwicklung. Wir haben fast drei Millionen Euro für den Erhalt und die Modernisierung der betrieblichen Infrastruktur ausgegeben. Die Weiterentwicklung unserer Standorte im Hinblick auf die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Betriebe hat für uns im Sinne einer nachhaltigen Partnerschaft oberste Priorität. Nur so können wir sicherstellen, dass wir auch in Zukunft unsere Kunden und Mitglieder bestmöglich betreuen können.“

Das Lagerhaus Wiener Becken ist als regionaler Arbeitgeber sehr engagiert. Mit den zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim hausinternen Nachwuchsprogramm für Führungskräfte und der permanenten Lehrlingsausbildung wird auch in Hinblick auf die Qualifizierung der Mitarbeiter in die Zukunft investiert.

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender wurde gewählt

Bei der diesjährigen Wahl der Genossenschaftsgremien wurde Johannes Toyfl zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Abgerundet wurde die Veranstaltung von einem Gastvortrag von Christoph Metzker, Vorstandsdirektor der RWA Raiffeisen Ware Austria, zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für die Landwirtschaft. Die Zentrale des Lagerhauses Wiener Becken befindet sich in Ebreichsdorf. Die Filialen in Guntramsdorf, Himberg, Gramatneusiedl, Tattendorf, Kottingbrunn, Leithaprodersdorf, Au am Leithaberge und Mannersdorf zählen ebenso zur Lagerhausgenossenschaft Wiener Becken.