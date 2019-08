Genießen und dabei Gutes tun .

Traditionell lädt die Freiwillige Feuerwehr Baden-Leesdorf am letzten Wochenende in den Sommerferien zum Leesdorfer Feuerwehrfest. Der Auftakt ist heute ab 17 Uhr. Bis Sonntag, 1. September, bieten die Florianis neben bewährtem kulinarischem Angebot wie traditionellem Wirtshausgulasch, frischgezapftem Bier, knusprigen Grillhendln und haugemachten Mehlspeisen auch eine Auswahl an Leesdorfer Spitzenweinen.