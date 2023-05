Weinfestival Thermenregion: 5 Tage im Zeichen des Weins

Im Frühling begrüßt man in der Thermenregion Wienerwald die Weine, was seit jeher genussvoll zelebriert wird. Zahlreiche Weinfeste, offene Kellertüren und andere Highlights laden zum geselligen Verweilen ein. Großes Highlight ist seit 2002 das Weinfestival, das die einzigartige Möglichkeit bietet, eine so große Anzahl an Weinen des Weinbaugebietes im direkten Vergleich zu verkosten.

Wie immer gibt es an den fünf Tagen ein abwechslungsreiches Programm. „Unser Ziel ist es, mit einer breiten Palette an Themen ein möglichst großes Publikum anzusprechen“, erzählen Veranstalter Oliver Pusswald und Katharina Wöhrleitner, die frisch gebackene Geschäftsführerin des Weinforum Thermenregion. Und ansprechend ist mit über 10 Events, 40 Winzern und über 200 Weinen auch der Veranstaltungsreigen in diesen Tagen. Das freut auch den Obmann des Weinforum Thermenregion, Heinrich Hartl: „Die Winzer der Region freuen sich sehr darauf, ihre aktuellen Weine im großen Rahmen den vinophilen Besuchern präsentieren zu können.“

Auftakt ist am 25. Mai in Wien und in Baden

Gleich zu Beginn am 25. Mai begibt sich das Weinfestival nach Wien. Im coolen Musik- und Design Hotel „Jaz in the City“ wird afterworkmäßig zu DJ Sounds von Chris Vega verkostet. Lockere Atmosphäre, entspannte Deep House Sounds und der außergewöhnliche Style des Hotspots im 6. Bezirk, gleich bei der Mariahilfer Straße, treffen auf die feinen Weine der Thermenregion.

Klassischer verkostet man am selben Tag im At the Park Hotel in Baden. Im Kuppelsaal des Hotels präsentiert Weinakademiker Bernhard Sattler im gediegenen Ambiente die Basics der Thermenregion und kostet sich mit seinen Gästen durch die typischen Vertreter des Weinbaugebiets.

Sommerliche Sparkling Night im Starkl LOFT

Sommerlich ist die Stimmung am 26. Mai bei der Sparkling Night, die in Kombination mit einer langen Einkaufsnacht im eindrucksvollen Starkl LOFT in Pfaffstätten stattfindet. Das 200 Jahre alte historische Fabriksensemble beherbergt auf einer Fläche von 12 000 m² ein sehenswertes Gartencenter der ganz besonderen Art. In diesem Rahmen präsentieren die Winzer der Thermenregion allerlei prickelndes und sommerliches, wie ausgezeichneten Sekt und Frizzante, herrlichen Rosé und spritzige Weißweine.

Wein im Park am 27. Mai auf der Casino Summerlounge

Top Event des Weinfestivals ist Wein im Park am 27. Mai auf der Casino Summerlounge im Kurpark der Biedermeierstadt Baden. Alle 40 Winzerinnen und Winzer verkosten über 200 Weine, dazu gibt es feine Kulinarik von den „So schmeckt Niederösterreich“ Betrieben, vom meineWeideGans-Leberkässemmerl über köstliche Dirndl Spezialitäten bis hin zu feinem Rauchschinken. Höhepunkt ist an diesem Tag die Prämierung und Verkostung der Sortensieger 2023 der Thermenregion. „Den Gästen wird also wirklich das 'Best of' der hiesigen Weinbaukunst geboten“, freut sich Veranstalter Oliver Pusswald. Für den passenden, entspannten Sound zur Verkostung sorgt Radio Superfly DJ Mannix.

Das Ambiente von Wein im Park. Foto: Wellenhofer

Gleich fünf Veranstaltungen am 28. Mai

Am 28. Mai fällt die Auswahl wirklich schwer. Gleich fünf Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Von der Matinee mit Weinverkostung und Wein auf der Leinwand im Cinema Paradiso, einem Rundflug über die Thermenregion mit anschließender Verkostung bis zum vinophilen 5-Gänge-Dinner im Restaurant Gerüchteküche in Kottingbrunn bleiben kaum Wünsche offen bevor das Weinfestival am Tag darauf ins Finale geht.

Finale im Freigut Thallern

Am Montag, 29. Mai, startet man den letzten Tag gemütlich mit einem WINZERsektfrühstück in einem der ältesten und traditionsreichsten Weingütern Österreichs, dem Freigut Thallern. Regionale Köstlichkeiten treffen auf regionale Schaumweine. Anschließend beginnt um 11 Uhr die Masterclass mit Vinaria Chefredakteur Peter Schleimer und Sommelier-Legende Adi Schmid zum Thema „Die großen Weißweinraritäten der Thermenregion im Rampenlicht: Rotgipfler und Zierfandler“. Der Reinerlös kommt dem Kinderhospiz Netz zugute, ebenso wie der VINARIA Charity Weinflohmarkt der an den fünf Tagen von 10 bis 19 Uhr in der Gebietsvinothek stattfindet.

Günstige Tickets

Die Tickets zu den Events werden auch heuer laut den Veranstaltern „sehr attraktiv gestaltet“, das Ziel sei es, „möglichst viele Besucher für den Wein der Thermenregion zu begeistern“. Fachbesucher melden sich kostenlos auf der Website des Weinfestivals an und Kunden der Raiffeisenbank Region Baden freuen sich über besonders günstige Karten für ausgewählte Veranstaltungen. Alle Informationen zu den Events und Tickets findet man auf www.weinfestival.at

