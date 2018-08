Etwas ganz besonderes haben sich Christine und Harald Schachl vom gleichnamigen Heurigenbetrieb in Gainfarn (Bad Vöslau) einfallen lassen. Seit Beginn nehmen die Wirtsleute an der „Genussmeile“ teil, heuer bieten sie erstmals eine Fotobox an, bei der man Bilder anfertigen lassen und anschließend via sozialer Netzwerke ins Netz hochladen kann.

„Das kreativste Bild, das unter dem Hashtag ,Genussmeile bei Schachl‘ hochgeladen wird, gewinnt Heurigengutscheine“, erklärt Christine Schachl der NÖN. Ziel sei es, „Bad Vöslau in Szene zu setzen“, meint sie.