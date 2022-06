Berndorf: Sorge um Kremesberg

Werbung

Erhitzte Gemüter fanden sich am Donnerstag auf Einladung der „Überparteilichen Bürgerinitiative“, bestehend aus Johanna Haigl, Horst und Brigitte Szaal, Lieselotte Krendelsberger, Gabriele Handl und Birgit Müller im berstend vollen Pfarrsaal der evangelischen Kirche ein.

Grund der Einladung war die geplante Umwidmung 2028 der Gründe am Kremesberg im Zuge der Stadtentwicklung. in Bauland. 1500 Unterschriften wurden bereits gegen die geplanten Umwidmungen am Kremesberg und in der Wankenwiese (St.Veit) gesammelt. Gabriele Handl und Birgit Müller zeigten eine Präsentation betreffend des mögliche Szenarios im Falle einer Verbauung der gesamten Flächen, wie etwa eine komplette Überlastung der gesamten Infrastruktur und auch des Kanalsystems, vom drohenden Verkehrskollaps ganz zu schweigen.

Bei den Planausstellungen des Örtlichen Entwicklungskonzepts (ÖEK) der Stadtgemeinde Berndorf im Herbst 2021 wurden Grünland und landwirtschaftliche Flächen im Ausmaß von ca. 16 Hektar am Kremesberg als ‚kurzfristige Entwicklungsgebiete für Siedlungserweiterungen‘ ausgewiesen. Das bedeutet, dass sie in absehbarer Zeit verbaut werden sollen. „Wir haben uns zur überparteilichen Bürgerinitiative gegen Verbauung von Kremesberg und Wankenwiese zusammengefunden, da wir der Meinung sind, dass dieses Konzept keine Rücksicht auf das Prinzip des Schutzes wertvoller Böden, auf Klima- und Artenschutz nimmt, das Natura 2000-Vogelschutzgebiet und das Landschaftsschutzgebiet Biosphärenpark Wienerwald zu wenig berücksichtigt wird,“ war der Tenor der besorgten Mitglieder der Bürgerinitiative. Berndorf hat bereits eine Gesamtfläche von 517.000 m² gewidmetes Bauland, wobei 280.000 m² sofort bebaut werden könnte, das reicht bis 2045. Man braucht also keine neuen Baugründe dazu.“

„Wir wollen auch in 20 Jahren keine Verbauung“

„Wir wollen auch in 20 Jahren keine Verbauung“, meinten die Besucher der Veranstalter auf Hinweis von Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP), dass ja nicht alles und auch nicht sofort verbaut werden würde.

Die SPÖ als Oppositionspartei sprach sich auf jeden Fall jetzt schon klar gegen eine Umwidmung aus und fordert Gespräche mit den Bürgern. Die Kremesberg Umwidmung würde „unsere Lebensqualität massiv verschlechtern, wir haben auch noch genug freie, bereits gewidmete Flächen, die man heranziehen kann, um Wohnraum zu schaffen.“ Vor allem leistbare Wohngelegenheiten würde man benötigen, so Parteiobmann Günter Bader.

Dort werden die beauftragten Fachleute den Flächenwidmungsplan nochmals erklären und für Fragen zur Verfügung stehen“

Bürgermeister Franz Rumpler

Bürgermeister Franz Rumpler möchte die „sehr emotionale Diskussion wieder auf eine sachlich fundierte Ebene bringen“ und lädt alle Interessierten am 15. Juni für die Ortsteile St. Veit und Ödlitz und am 20. Juni für die Ortsteile Berndorf-Stadt und Veitsau um jeweils 18 Uhr in den Stadtsaal Berndorf ein. „Dort werden die beauftragten Fachleute den Flächenwidmungsplan nochmals erklären und für Fragen zur Verfügung stehen“.

Spannend wird auf jeden Fall die nächste Gemeinderatssitzung am 28. Juni, wo die Bürgerinitiative die gesammelten Unterschriftenlisten übergeben wird und auch über das Konzept der Stadtentwicklung abgestimmt werden soll. Die Situation könnte zu einer Zerreißprobe für die bestehende Koalition zwischen ÖVP, LZB, UBV und FPÖ werden.

