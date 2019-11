Emissionsfrei, also gänzlich ohne umweltschädliche Ausstoße im Fahrbetrieb und beinahe geräuschlos flüstert dieser Elektrobus aktuell durch die Straßen von Ebreichsdorf. Bei ÖBB Postbus spielen klimaschonende Antriebe eine immer wichtigere Rolle. Für die Erreichung der EU-Klimaziele und zur Reduktion der CO2-Emissionen braucht es ein Umdenken im Mobilitätsverhalten und den Einsatz neuer Technologien, findet Thomas Duschek, Geschäftsführer von ÖBB Postbus.

„Wir freuen uns sehr, diesen Testbetrieb gemeinsam mit der Stadt Ebreichsdorf durchzuführen. Für uns bei Postbus ist das Thema Klimaschutz sehr zentral, weil wir Verantwortung für zukünftige Generationen übernehmen. Dementsprechend ist es auch unser langfristiges Ziel, unsere Busse auf alternative Antriebssysteme umzustellen. Mit dem Test in Ebreichsdorf können wir der Bevölkerung klimaneutrale Mobilität näherbringen und die Vorzüge der Elektromobilität greifbar machen“, erklärt Duschek.

Wolfgang Kocevar, Bürgermeister Ebreichsdorf ergänzt: „Durch verschiedene Initiativen bekennt sich die Stadtgemeinde Ebreichsdorf voll und ganz zum Klimaschutz. Ich freue mich daher, dass wir in einem weiteren Schritt den vollelektrischen Citybus im Probebetrieb jetzt testen können. Wenn sich dieser bewährt, wird unser beliebter VIERER ab nächstem Jahr völlig umweltschonend fahren! Ich lade daher unsere Bürgerinnen und Bürger ein, einzusteigen und klimafreundlich mitzufahren!“

ÖBB Bis die Akkus wieder geladen sind, dauert es rund 40 Minuten.

Reichweite bis zu 200 Kilometer

Der Bus ist 6,5 Meter lang und hat bei voller Akkuladung eine Reichweite je nach Anwendung von bis zu 200 Kilometern. Er bietet 15 Sitz- sowie 13 Stehplätze und ist mit einer 40 kWh-Batterie ausgestattet. Dank seiner Niederflurbauweise ist der Bus barrierefrei. Einen weiteren Vorzug birgt übrigens das Bremsen: So wirken die Elektromotoren beim Bremsvorgang als Generatoren und geben so Energie zurück an die Akkus. Der durchschnittliche Verbrauch dieser liegt bei circa 0,3 KWh pro km.

Technische Daten e-Bus :