Baden: Hitler-Wein im Wohnzimmer ausgestellt

Der Badener Pensionist zeigte sich vor Gericht einsichtig, konnte aber einige Sachverhalte nicht wirklich erklären. So gab er an, dass er die zwei Weinflaschen von einem ihm unbekannten Italiener auf einem Campingplatz im Burgenland als Geschenk bekommen habe, weil er ihm seinen E-Scooter für eine Proberunde geliehen habe. „Der brachte mir die zwei Flaschen in Papier und eine Plastiktasche eingepackt und ich habe sie einfach in den Kofferraum gelegt.“

Auf die Frage der Richterin, warum sie dann in der Vitrine landeten? „Ich haber immer zwei Flaschen dort stehen.“ Und warum er eine der Flaschen leer im Glasschrank aufbewahrt hat? „Ich wollte nicht gleich zum Glascontainer gehen.“

Die Tätowierung auf seinem Unterarm sei etwa acht Jahre alt, er habe eigentlich nur einen Totenkopf gewollt, aber das Eiserne Kreuz war bei dem ausgesuchten Motiv mit dabei. Das Kreuz habe er sich jetzt übertätowieren lassen.

Die Chatnachrichten habe er erhalten und einem Mann, bei dem er eine Hakenkreuzfahne im Keller gesehen hat, weiter geschickt. „Ich dachte, vielleicht sammelt der solche Sachen.“ Warum er solche Bilder (Hakenkreuzfahnen, Hitler Geburtstag etc.) überhaupt geschickt bekommt, könne er nicht sagen. Er habe sie halt bekommen und weitergeleitet. Der Mann wurde - nicht rechtskräftig - von den Geschworenen zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt.

