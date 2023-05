Baden: Mutige Pflegerin rettete alte Dame vor Vergewaltigung

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft wog schwer: Versuchte Vergewaltigung einer demenzkranken alten Dame im Spital. Auf der Anklagebank saß ein Asylwerber (42) aus Afghanistan, dem neben dem Vergewaltigungsversuch auch zweimal Körperverletzung an zwei ihm völlig unbekannten Personen vorgeworfen wurde. Der Mann war vor dem Prozess psychiatrisch begutachtet und für zurechnungsfähig zu den Tatzeitpunkten erklärt worden.

Laut Anklage war er am Abend des 19. Februar zu einer Untersuchung in die Psychiatrie des Badener Spitals gebracht worden. Nachdem kein Grund für eine Aufnahme in das Krankenhaus bestand, wartete er im Bereich der Akut-Zimmer auf seinen Rücktransport zu seiner Unterkunft. In einem unbeobachteten Moment dürfte er sich in das Zimmer der demenzkranken und völlig hilflosen Frau geschlichen haben. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin, die einschritt, schilderte vor Gericht, dass sie einen dunklen Schatten auf dem Überwachungsvideo des Zimmers sah, der am Bett der Frau kniete. „Ich habe sofort den Alarmpager gedrückt und bin hingelaufen. Er hatte seine Hose unten und zog an der der Frau. Sie wimmerte und versuchte seine Hand abzuwehren.“ Ohne auf ihre Kollegen zu warten, packte die Pflegerin den Mann und zog ihn von der Patientin herunter. „Dann lief er weg, aber da kamen gottlob schon meine Kollegen.“

Der Mann, er war voll geständig, soll zuvor im Februar auch bei zwei Vorfällen einen Straßenbahnfahrer und einen Mann in einem Wartehäuschen ohne jeden Grund angegriffen haben. Beide erlitten durch seine Faustschläge ins Gesicht Verletzungen. Der Angeklagte wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, nahm das Urteil aber nicht an, weil nur sein Gott über ihn urteilen dürfe. Somit ist das Urteil nicht rechtskräftig.

