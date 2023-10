Baden: Schlafende Frau sexuell belästigt?

Laut Anklage hat der 22-Jährige im September in Baden eine schlafende junge Frau teilweise entkleidet und sich an ihr gerieben und im Oktober ohne gegenseitiges Einverständnis mit einer anderen jungen Frau Sex gehabt. Beide Male dürften bei den Beteiligten Alkohol und auch Ecstasy im Spiel gewesen sein. Die Staatsanwältin: „Das sind sexuelle Übergriffe gegenüber körperlich unterlegenen Frauen und das geht gar nicht.“ Außerdem wurde bei einer Hausdurchsuchung ein Schlagring bei dem Mann gefunden, den der Angeklagte gar nicht besitzen darf.

Der Mann bekannte sich „nicht schuldig“ und gab an, dass der Vorfall im September mit der schlafenden Frau so nie vorgefallen ist. Er sei mit einem Freund und zwei Mädchen nach einem Clubbesuch zu einer Party zu dem Freund gefahren. Am Weg dahin habe das spätere Opfer unbedingt noch Ecstasy kaufen wollen. Das sei dann, ebenso wie Alkohol, auch konsumiert worden. Er habe zwar neben einem der Mädchen geschlafen, aber keine sexuellen Handlungen gesetzt. Auch hätte er weder ihr noch sich die Hose hinuntergezogen gehabt. Die Freundin hätte dann angefangen rumzuschreien, was er da tue. Er führte auch aus, dass das Opfer „gar nicht“ sein Typ sei.

Im zweiten Fall leugnete der Angeklagte nicht, dass er Sex mit der anderen jungen Frau gehabt habe, allerdings bestand er darauf, dass das einvernehmlich passiert sei. „Sie ist ja im Dezember nochmals zu mir in die Wohnung gekommen und wir haben wieder miteinander geschlafen.“

Beide Opfer blieben bei ihren Anschuldigungen und der Prozess endete mit einer Verurteilung. Der 22-Jährige wurde nicht rechtskräftig zu 20 Monaten Haft, davon 14 bedingt, verurteilt.