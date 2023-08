Einbruchsversuch beim Juwelier

Mit einem Stein soll der Angeklagte versucht haben, die Auslage des Juweliers in Ebreichsdorf einzuschlagen. Ohne Erfolg, die Scheibe war zwar kaputt, zerfiel aber nicht in Scherben. Er musste ohne Beute wieder gehen.

Der Mann gab vor Gericht an, dass er in der Zeit obdachlos gewesen sei und „sehr viel Alkohol getrunken“ habe. Seine Erinnerungen seien getrübt, aber „ich kann mich ich an den Juwelier erinnern, ich hab das gemacht“. Das Opfer gab vor Gericht an, dass sein Schaden von einer Versicherung bezahlt wurde und dass sich der Täter auch bei ihm vor dem Gerichtssaal entschuldigt habe. „Ich habe ihm gesagt, er soll den richtigen Weg im Leben finden und so etwas nie wieder machen!“

Der Angeklagte wurde zu einer Zusatzstrafe von fünf Monaten bedingt verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.