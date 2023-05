Erfundener Raubüberfall

„Ich wollte wohl mein Dorf beschützen“, versuchte der Angeklagte, 30, seine Tat zu erklären. Er habe nachts am Heimweg vier Männer getroffen, die ihn um Zigaretten fragten. Er habe eine mit ihnen geraucht und sei dann heimgefahren. Vor der Tür habe er allerdings umgedreht, um zu schauen, was die vier jetzt machen, denn „sie waren mir suspekt“. Als er sie nicht mehr finden konnte, dreht er um und sah am Hemweg das erleuchtete Polizeischild. Kurzerhand habe er die Männer dann angezeigt und behauptet, dass sie ihn beraubt, geschlagen und seinen E-Scooter umgeworfen hätte.

Als bei seiner Vernehmung dann allerdings ein Blutalkoholgehalt von 2 Promille festgestellt wurde, schickte ihn der Beamte heim und lud ihn für drei Tage später nochmals vor. Da erzählte der Angeklagte die ganze Geschichte nochmals. Ein Polizist wies ihn dann aber auf Ungereimtheiten hin und gab ihm eine Bedenkzeit, ob er bei der Aussage bleiben wolle. Erst da erzählte der Mann dann die Wahrheit. Der Angeklagte vor Gericht: „Ich weiß wirklich nicht, was mich da geritten hat. Ich dachte, wenn die keiner findet, passiert eh nichts.“

Er kam mit einer - nicht rechtskräftigen - Diversion mit einer Geldbuße von 720 Euro davon. Die Richterin zum Abschluss: „Wissen Sie, was da alles hätte passieren können. Im schlimmsten Fall wäre jemand unschuldig im Gefängnis gelandet.“

