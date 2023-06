Fünf Jahre Haft für IS-Werbung im Gefängnis Hirtenberg

Weil er als Mitglied der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat, kurz IS, zumindest 12 Nashheeds (Hymnen) mit Symbolbildern der Terrororganisation auf ein fremdes Handy geladen haben soll, stand ein 24-Jähriger Österreicher mit türkischen Wurzeln vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte in der Justizanstalt Hirtenberg über einen Monat lang im letzten Sommer täglich zum „Jihad“ aufgerufen und versucht haben, Zellenkollegen für die Teilnahme am Gebet zu begeistern. Einen Mitinsassen soll er zum regelmäßigen Beten zu nötigen versucht haben, indem er ihm Schläge ankündigte und ihm drohte, dass er ihn sonst umbringen werde.

Der Angeklagte, er ist auch einschlägig vorbestraft, bekannte sich „nicht schuldig“ und gab an, nicht mehr mit dem IS zu sympathisieren. „Ich bin in Einzelhaft gelandet und hatte viel Zeit zum Nachdenken. Terroranschläge sind keine gute Tat. Der IS ist unmenschlich.“ Laut seinem Anwalt bestehen die Beschwerden von seinen Zellenkollegen nur deshalb, weil er mit ihnen Streit hatte und sie wussten, dass sie ihm mit solchen Vorwürfen schaden können.

Allerdings gab es auch mit einer Sozialarbeiterin der Justizanstalt Probleme. Die Frau vor Gericht: „Bei einem Gespräch zur Entlassungsvorbereitung sagte er zu mir, dass er nach Syrien gehen und Ungläubige töten will.“ Er habe ihr vom IS vorgeschwärmt und ihr angeboten, sie nach Syrien mitzunehmen.

Nun fiel das Urteil. Der junge Mann wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt und in ein forensisch-therapautisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.