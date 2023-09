Für Kredithai Cannabis in St. Corona am Schöpfl angebaut

Laut Staatsanwaltschaft sollen er und sein Freund, beide 30, acht Kilogramm Cannabis geerntet sowie weitere 641 Cannabispflanzen fast zur Erntereife gebracht haben sowie den Strom zum Betrieb der Hanfplantage gestohlen haben. Außerdem saß die Schwester des Erstangeklagten mit vor Gericht, weil sie das Telefon ihres Bruders verschwinden lassen haben soll.

Alle drei bekannten sich vor Gericht schuldig. Der Hauptangeklagte erzählte, dass er vor einigen Jahren damit begonnen hat, Cannabis zu rauchen. Als persönliche Probleme und Corona zusammenkamen, habe er immer mehr geraucht und sich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten 10.000 Euro von einem Kredithai geborgt. „Ich sollte aber innerhalb von sechs Monaten 15.000 Euro zurückzahlen“, was er nicht konnte.

Daraufhin hätten ihn die serbischen Geldverleiher aufgefordert, eine Indoor-Plantage für Cannabispflanzen anzulegen. „Ich habe also ein Haus gesucht und in St. Corona am Schöpfl gemietet. Sie borgten mir noch mehr Geld für die ganze Ausstattung.“ Im Februar habe er die ersten Pflanzen eingesetzt und den Stromvertrag unterzeichnet. Damit er nicht wegen dem hohen Verbrauch auffliegt, habe er die Energie für die Belüftung, die dauernd gebraucht wird, über die offizielle Leitung laufen lassen, und die für die 12 Stunden Wärmelampen täglich „über die andere Leitung“. Die habe ihm aber einer von den Serben eingerichtet.

Nachdem die erste Ernte im April nicht so gut ausfiel, wie die Auftraggeber erwartet hatten, habe ihm sein Freund bei der Verbesserung der technischen Ausstattung geholfen. Und weil er kein Auto hat, habe der auch den Transport der fertigen Cannabis-Päckchen à 250 Gramm nach Wien übernommen. „Er fuhr nur zum Treffpunkt, machte den Kofferraum auf und die nahmen die Packerl heraus.“

Die Schwester gab zu, das Telefon des Bruders mitgenommen zu haben, als dieser in einem Lokal in Wien verhaftet wurde. Der Bruder: „Das ist aber nur aus Angst vor den Serben passiert!“ Er wollte auch keine Namen seiner Auftraggeber nennen. Es tue ihm sehr leid, dass er die beiden anderen da mithineingezogen hat.

Schlussendlich fielen die Urteile: Die Schwester kam mit einer Diversion mit Geldbuße davon, der Bruder wurde zu 24 Monaten, davon acht unbedingt verurteilt und der Freund zu 12 Monaten bedingt.