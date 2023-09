Hirtenberger Häftling zündete Zelle an - Unterbringung

Fünf Vorverurteilungen wegen schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung hat ein 29-jähriger Tunesier schon und auch seine Gefängnisaufenthalte haben ihn nicht zur Einsicht gebracht. Nachdem er am 5. August letzten Jahres in der Justizanstalt Hirtenberg sein T-Shirt am Bett angezündet haben soll und danach Beamte, die ihn in einer andere Zelle bringen wollten angegriffen und bedroht hat, gab es am 14. August in der Haftanstalt Sein in Wien Probleme und am 25. November in Graz Karlau. Immer fielen Drohungen gegen Justizbeamte, zweimal wurde eine Haftzelle beschädigt. Deshalb stellte die Staatsanwaltschaft den Antrag zur Unterbringung in einer forensisch-therapeutischen Anstalt.

Der Angeklagte gab die Sachbeschädigungen „aus Wut“ vor Gericht zu, leugnete aber alle Drohungen und Tritte und Schläge gegen die Beamten. Alle Zeugen seien Lügner und alle hätten sich gegen ihn verschworen. Laut Sachverständigem leidet er an einer kombinierten Persönlichkeitsstörung, sei aber zurechnungsfähig gewesen. Allerdings sei zu befürchten, dass er weiter Straftaten begehen werde, daher die Empfehlung zur Unterbringung.

Der Mann wurde zu drei Jahren Haft verurteilt und die Einweisung in die forensisch-therapeutische Anstalt wurde ausgesprochen, wogegen er aber Einspruch erhob. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.