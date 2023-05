Kurioser Prozess rund um Steuerbetrug am Landesgericht

Die Anklage: Eine Familie aus Berlin, Eltern plus erwachsene Tochter, und ein Mittäter, der nicht vor Gericht erschienen ist, sollen unter anderem in Leobersdorf als Geschäftsführer verschiedener, teilweise eigens dafür gegründeter, Unternehmen steuerpflichtiges Mineralöl als steuerfreies universaltechnisches Öl deklariert und damit europaweit gehandelt haben. Damit sollen sie von 2010 bis 2013 Steuern und Zollgebühren umgangen und dadurch rund 85 Millionen Mineralölsteuer und rund 38 Millionen Umsatzsteuer hinterzogen haben.

Für Aufsehen sorgte der Prozess, abgesehen von den angeklagten Summen, vor allem wegen der Länge. Anwalt Michael Dohr verlangte nämlich im Namen seiner Mandanten, dass der gesamte Akt verlesen werden muss. Was bedeutete, dass tagelang im Gerichtssaal nur vorgelesen wurde. In seinem Schlussplädoyer verwies er nochmals darauf, dass die Familie „wissen wollte, was genau gegen sie vorliegt“. Rechtlich ungewöhnlich, aber legitim. Auch prangerte der Anwalt in der Rede an, dass man seine Mandanten einmal wegen Fluchtgefahr verhaften ließ und medizinische Atteste, die Zweien von ihnen Reise- und Verhandlungstauglichkeit bestätigten, anzweifelte.

Für Staatsanwältin war der Fall klar

Für die Staatsanwältin hingegen war der Fall klar: „Fest seht, es war von Anfang an geplant, Kraftstoff ohne Zoll günstig abzugeben. Zwei Firmen wurden nur zu diesem Zweck gegründet und die Gewinne auf alle möglichen Arten zur Seite geschafft.“ Sie verlangte eine „deutlich spürbare unbedingte Haftstrafe und eine Geldstrafe" für die zwei Frauen.

Die Urteile lauteten dann auf zweieinhalb Jahre Haft und Wertersatz von je einer Million Euro, hauptsächlich wegen rund 11 Millionen Steuerhinterziehung, und 27 Monate Haft wegen betrügerischer Krida. Somit müssen die beiden Frauen je vier Jahren und acht Monate hinter Gitter. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil sowohl die Staatsanwaltschaft und die Finanzbehörde als auch die Angeklagten keine Erklärung abgaben. Der Prozess gegen den Ehemann und Vater geht weiter.

