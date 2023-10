Mordverhandlung wieder vertagt

Anberaumt war der Verhandlungstag bis in die Abendstunden, da mit einem Urteil gerechnet wurde. Die Beteiligten konnten allerdings nach knapp einer Stunde wieder gehen, weil eine Zeugin nicht kommen konnte, auf deren Aussage die Verteidigung großen Wert legt.

So begann der Verhandlungstag damit, dass der Angeklagte, er soll im August 2022 seine Ehefrau mit 15 Schlägen mit einem Spitzmeißel gegen den Kopf getötet haben, seine bisherige Aussage änderte. Der Mann hat zugegeben, die Gattin, nachdem sie ihn schwer beleidigt hatte, umgebracht zu haben - allerdings im Affekt und nicht mit Vorsatz, was für eine Verurteilung maßgeblich ist.

Am dritten Prozesstag gab der Angeklagte an, dass er den Wasserbecher, mit dem er einen künstlichen Kurzschluss erzeugt hat, um die Videoüberwachung auszuschalten, nicht erst nach der Tat, sondern schon zuvor gefüllt hat. Der 65-Jährige erklärte, dass er ihn zum Laufen mitnehmen wollte, den Behälter dann aber als zu unangenehm in der Jackentasche empfand und deshalb auf den Zaun des Nachbarn gestellt hat. „Ich habe ihn dann aber beim Heimkommen vergessen.“ Frage des Richters: „Wie lange war die Laufrunde?“ Antwort: „Ca. eine halbe Stunde.“ Richter: „Und da brauchen Sie Wasser mit, wenn Sie eh vorher was getrunken haben?“ Antwort: „Ja“. Der 65-Jährige erklärte, dass er, was den Becher betrifft, falsch ausgesagt habe, weil er dachte, dass das ein schlechtes Licht auf ihn werfe. „Es hat mich aber wahnsinnig belastet, die ganze Zeit. Ich bin froh, es gesagt zu haben.“

Danach war der psychiatrische Gutachter Manfed Walzl am Wort. Er erklärte, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt voll zurechnungsfähig gewesen ist.

Nach dem Experten war ein Freund des Ehemannes als Zeuge geladen. Der zeichnete das Bild einer sehr dominanten Ehefrau, die dem Angeklagten wenig Freiheiten ließ. „Sie wollte alles kontrollieren und hat seine Kinder und seine Freunde vertrieben.“ Und weiter: „Er lernte sie kennen, als er in einer schlechten Verfassung war. Sie war attraktiv, hocherotisch und sagte ihm, dass er der Größte ist.“ Ob er danach eine Wesensveränderung an seinem Freund festgestellt hat? „Er war nicht mehr er selbst.“ Die Tat des Angeklagten könne er sich bis heute nicht erklären. Der Prozess geht am 5. Dezember weiter.