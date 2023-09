35 Personen im Kühl-Lkw 12 Stunden eingesperrt

Der 30-jährige Türke gab die Schleppung zu und erklärte, dass er diese Fahrt wegen hoher Schulden angetreten habe. Ein Mann habe ihm nach dem Erdbeben in der Türkei, wo er alles verloren hat, geholfen, eine neue Unterkunft für seine Familie zu finden und ihm auch Geld geliehen. Den Namen will er nicht nennen, denn „meine Familie wurde bedroht“. Der Mann habe ihm erklärt, dass er mit dieser einen Fahrt alle seine Schulden getilgt hätte. „Er hat mir eingeredet, dass ich den Leuten das Leben rette, wenn ich sie transportiere.“

So habe er eine Ladung Trockenfrüchte abgeholt und dann in Rumänien die Plombe am Verschluss des Laderaums entfernt. „Ich habe die Türen geöffnet und mich in die Fahrerkabine gesetzt.“ Als niemand mehr einstieg habe er die Türen wieder geschlossen und eine neue Plombe aufgesetzt und sei abgefahren. „Mir wurde gesagt, dass die Leute Verpflegung mithaben. Als der Mann die illegal Einreisenden bei Heiligenkreuz in einem Waldstück aussteigen ließ, blieb er mit dem Lkw im Schlamm stecken und war so für die Polizei leicht zu verhaften. Er wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt.