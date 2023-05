Suchtgifthandel im Gefängnis betrieben

Laut Staatsanwaltschaft „sitzt“ der Mann derzeit drei Jahre Haft wegen Suchtgiftdelikten in der Justizanstalt Hirtenberg ab. Mit - im Gefängnis verbotenen - Handys soll der Angeklagte aber trotzdem weiter Kontakt zu seinen Lieferanten und einigen Kurieren gehalten haben, die in seinem Auftrag Drogen an ihre Kunden verkauften. Dabei handelt es sich um mehrere Kilogramm Heroin und Kokain, die von vier bekannten und mehreren unbekannten Personen unter die Süchtigen im Bezirk Baden gebracht wurden.

Der Angeklagte bekannte sich vor Gericht schuldig, wollte aber sonst keinerlei Aussagen machen, weil, laut seinem Verteidiger, Druck auf ihn und seine Familie in Serbien ausgeübt worden sei. Die Anklage beruht auf den bei ihm in der Zelle gefundenen Aufzeichnungen, die er über seine Geschäfte geführt hat.

Der Mann wurde zu fünfeinhalb Jahren weiterer Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.