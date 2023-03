Trumau: Frau schlug auf Taxifahrer ein

Der Alkohol sei ein großes Problem für die junge Frau, wie sie selbst vor Gericht zugab. An den Vorfall könne sie sich nicht mehr erinnern, die Kombination aus mehreren Schnäpsen und verschiedenen Medikamenten hätten zu einem „Filmriss“ geführt. Die Angeklagte gab an, dass sie eine Woche zuvor schon einmal wegen eines ähnlichen Deliktes vor Gericht verurteilt worden sei, ihr Freund sie verlassen habe und „die Familie hat auch Stress gemacht“. Das habe zu dem Ausraster geführt. Ihr Anwalt verwies darauf, dass sie schon für eine Alkoholtherapie angemeldet war, diese aber erst drei Wochen später begonnen hätte.

Dass Opfer erklärte vor Gericht, dass er die junge Frau in einem Lokal in Tribuswinkel abgeholt hat und sie nach Trumau fuhr. „Sie war betrunken und taumelte beim Einsteigen“. Die Frau habe ihm öfter gesagt, er solle schneller fahren, „aber ich halte mich an die Verkehrsregeln“. Sie habe einen Anruf erhalten und als er während des Gespräches nach rechts zu ihr schaute, habe sie ihm mit dem linken Handrücken ins Gesicht geschlagen und gesagt er solle nach vorne schauen und weiter fahren. Gleich darauf sei man an der gewünschten Adresse angekommen „und ich habe den Taxameter abgedrückt“. Die Frau wollte aber plötzlich woanders hin und er habe ihr gesagt, sie müsse zuerst diese Fahrt bezahlen. Drauf randalierte die Frau im Auto und riss den Taxameter vom Armaturenbrett. Er sei ausgestiegen und habe die Polizei gerufen: „Ich habe noch überlegt, wie ich das erklären soll, dass die Frau mich als Mann geschlagen hat.“ Die Sorgen waren unbegründet, die junge Frau tobte auch bei den Polizisten weiter und „hat sich mit Händen und Füßen gewehrt“.

Der Prozess wurde vertagt, um ein Gutachten über die Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt anzufordern.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.