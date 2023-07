Türsteher vor Leobersdorfer Lokal von Badnerin gebissen und bedroht

„Beide werden die Verantwortung für die Sache übernehmen, sie wollten niemanden verletzen oder bedrohen und werden sich bei den Opfern entschuldigen“ begann der Verteidiger der zwei Angeklagten die Verhandlung. Beiden war die Sache sichtlich peinlich und beide konnten nicht so recht erklären, was an dem Abend los war. Fest steht, es wurde viel getrunken.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft die Anklage vorgetragen. Derzufolge hat die Badenerin, 37, einen Türstehen zweimal in den Arm, den anderen einmal in den Oberarm gebissen, einen Polizisten getreten und einen ins Knie gebissen. Ihr Lebensgefährte, ein Neustädter, 39, soll den beiden Securities gesagt haben, sie sollen seine Frau in Ruhe lassen, sonst hole er seine Waffe aus dem Auto und erschieße sie.

Der Prozess fand am Landesgericht Wiener Neustadt statt. Foto: FRANZ BALDAUF, Franz Baldauf

Beide Angeklagte gaben an, Erinnerungslücken an den Abend zu haben. Man habe zuvor bei den Eltern der Frau Schnaps getrunken, sei dann mit ihnen in die Bar gegangen und habe sie auch mit ihnen wieder verlassen. Die Angeklagte, bei ihr ergab der Alkotest an dem Abend über zwei Promille, erklärte: „Meine Eltern brachten uns heim, wir gingen aber nochmals hin.“ Als die beiden aus der Bar flogen, wollte die Frau unbedingt wieder hinein, weil sie dachte, ihre Handtasche sei immer noch im Lokal. „Ich war in Panik, weil Handy und Ausweise und alles drin sind. Sie war dann aber eh daheim.“

Paar begann an der Bar zu streiten

Einer der Türstehen, 21, schilderte vor Gericht, wie es zu dem Vorfall gekommen ist. „Wir haben die beiden rausbegleitet, weil sie sich lautstark an der Bar gestritten haben und auch handgreiflich wurden. Sie hat draußen laut geschrien, dass ihr Tasche drinnen ist. Sie wollte seitlich an mir vorbei, hat mich in den Oberarm gebissen und dann in den Unterarm. Sie waren beide zwar alkoholisiert, aber konnten klar reden.“ Sein Kollege, 25, fügte hinzu: „Ich wusste, dass die Frau ohne Tasche gekommen ist. Ich habe sie aufgehalten, sie hat mich in den rechten Oberarm gebissen.“ Der Mann sagte „greift meine Frau nicht an, ich bin bei einer Gang, ich hole meine Waffe aus dem Auto und schieß euch nieder“. Daraufhin habe man die Polizei gerufen. „Bei den Beamten ist die Frau dann ziemlich ausgezuckt.“

Der Mann, er versicherte vor Gericht glaubhaft, niemals eine Waffe besessen zu haben, kam mit einer Diversion und einer Geldstrafe von 1.000 Euro davon. Das Urteil für die Angeklagte lautete auf fünf Monate bedingt.