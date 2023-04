Zwei Personen im Vollrausch in Oberwaltersdorf angegriffen

Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte am 12. Februar einen 47-Jährigen zuerst mit einem Faustschlag niedergestreckt und ihm danach zweimal ins Gesicht getreten. Das Opfer erlitt einen doppelten Kieferbruch. Eine junge Frau, die dazwischen gehen wollte, bekam auch einen Faustschlag vom Angeklagten gegen die Stirn.

Der 38-Jährige war bei seinem Gerichtstermin voll geständig, konnte sich allerdings kaum mehr erinnern. Aufgrund von persönlichen Sorgen habe er am 12. Februar ungewöhnlich viel getrunken. „Ich war mit Freunden zuerst essen und dann auf dem Gschnas. Nachdem wir um ca 22 Uhr Tombola-Lose gekauft hatten, kann ich mich an nichts mehr erinnern.“ Auf die Frage der Richterin, was er getrunken hat, antwortete der Mann „zwei Bier, 5,6 Jägermeister und dann Gin Tonic an der Bar.“ Laut den Zeugen war er sehr betrunken und hat Leute am Gschnas angepöbelt. Als man ihn rauswarf, war er wütend und beschimpfte vor der Tür die Frau des Opfers. „Er sagte etwas sehr Ungehöriges zu meiner Frau und ich sagte, er soll sich beruhigen. Danach weiß ich nichts mehr“, schilderte das Opfer. Laut seiner Gattin schlug der Angeklagte sofort zu und ihr Mann fiel um. Danach soll der Beschuldigte die junge Frau, die sich einmischte, geschlagen haben und dann nochmals auf sein erstes Opfer losgegangen sein „Mein Mann wollte sich aufrichten und er hat zweimal hingetreten. Ein junger Mann half mir, den Angreifer wegzuziehen.“

Opfer bekam bereits Schmerzensgeld

Der Angeklagte hat bereits Schmerzensgeld an sein Opfer bezahlt und war auch von sich aus in Therapie wegen seiner Aggressionen. Ihm wurde, aufgrund seiner Einsicht und Reue, eine Diversion mit einer Geldbuße von 4.350 Euro angeboten. Diese ist noch nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.