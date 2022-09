Badener baute Cannabis an

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Weil er selbst Cannabis angebaut und als Dealer für eine „Vielzahl an Personen“ in der Gegend von Landegg und Oberwaltersdorf gedient hat, so die Staatsanwaltschaft, stand ein 26-jähriger Badener vor Gericht. Die Richterin: „Das ist eine solide 15-fache Überschreitung der Grenzmengen laut Hochrechnung der Polizei“, was der bisher unbescholtene Angeklagte auch sofort zugab.

„Dort habe ich die Technik erlernt, es hat nicht so richtig hingehaut.“

Zwei Kilogramm Cannabiskraut soll der Mann auf seiner Indoor-Plantage geerntet haben. Das Know-how hatte er von einer kurzen Tätigkeit in einem Hanfshop. „Dort habe ich die Technik erlernt, es hat nicht so richtig hingehaut.“ Selbst zu produzieren habe er begonnen, um seinen eigenen ständig steigenden Bedarf zu decken. Er habe sich nie als süchtig eingestuft, „ich dachte, ich hätte es in der Hand, aber man lügt sich da selbst an“, so der junge Mann, der derzeit in Therapie beim „Grünen Kreis“ ist. Außerdem wurde ein Strafantrag vom Bezirksgericht miteinbezogen, wonach der Angeklagte bei einem Unfall unter Drogen Auto gefahren ist. Die Richterin: „Seien Sie froh, dass niemand etwas passiert ist!“ Der junge Mann: „Das bin ich auch, ich hatte Glück.“

Er wurde zu 24 Monaten, davon sechs unbedingt verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

