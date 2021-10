Seit wann sind die Verunreinigungen der Stadt bekannt?

Das Gutachten ist am 6. Oktober bei der Stadtgemeinde eingelangt. Daraufhin wurde die Information unverzüglich an die Bevölkerung über Social Media-Kanäle, über die Homepage der Stadt Baden und per E-Mail weitergegeben. In den Verdachtsgebieten wurde mittels Schreiben informiert. Parallel dazu erfolgten weitere Maßnahmen wie zusätzliche, engmaschige Beprobungen und das Spülen von Hydranten.

Wie gefährlich ist die Verunreinigung?

„Enterokokken sind ein Hinweis für eine fäkale Verunreinigung. Durch Abkochen des Wassers für mindestens 3 Minuten werden diese Keime abgetötet. Dann ist dieses Wasser trinkbar. Aus Sicherheitsgründen sollte man das abgekochte Wasser innerhalb eines Tages verbrauchen.

Warum wurden Hydranten gespült?

Das Spülen wurde als vorbeugende Maßnahme durchgeführt.

Wie ist die Lage hinsichtlich des Krankenhauses?

Das Landesklinikum wurde umgehend informiert. Es wurden dort sofort die für solche Fälle vorgesehenen Maßnahmen getroffen.

Wie lange wird die Verunreinigung anhalten?

Eine Vielzahl von Proben wird derzeit ausgewertet. Die Kultivierung der Bakterienstämme im Labor benötigt 48 Stunden, daher wird das Ergebnis dieser Beprobungen erst am Montag, 11. Oktober, vorliegen. Wir werden an dieser Stelle unverzüglich darüber informieren.

Wie lange muss das Wasser abgekocht werden?

Das Wasser sollte zumindest 3 Minuten abgekocht werden.

Wo wurden die Proben genommen?

Proben wurden im gesamten Stadtgebiet genommen.

Wie wird weiter vorgegangen?

Es wird präventiv gespült und es wurden weitere Beprobungen vorgenommen. Nach Vorliegen dieser Ergebnisse werden Sie an dieser Stelle sofort informiert.

Info Telefon

Die Stadtgemeinde Baden hat überdies unter Tel +43 (0)2252 86800 - 333 ein Info-Telefon eingerichtet, das Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr zur Verfügung steht