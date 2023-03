Germany's Next Topmodel Entscheidendes Shooting für Badnerin Elsa

Eines der wichtigsten Fotoshootings der 18. Staffel: Die Models stehen für ihre Sedcard vor der Kamera. Für Elsa aus Baden wird es besonders nervenaufreibend. Sie steht im Shoot-Out. Ist ihr Traum schon bald ausgeträumt? Foto: ProSiebenRichard Hübner

Am Donnerstag steht bei "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" eines der wichtigsten Fotoshootings der Staffel an. Für die Badenerin Elsa ist es die letzte Chance, zu zeigen, was in ihr steckt, sonst fliegt sie raus.