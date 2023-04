Germany’s Next Topmodel Heidi schickte Badenerin Elsa nach Hause

Lesezeit: 2 Min Andreas Fussi

Elsa, Coco und Jülide vor der Entscheidung, wer die Show verlassen muss. Am Ende packten Elsa und Jülide ihre Koffer. Foto: ProSiebenRichard Hübner

F ür die Badenerin Elsa Latifaj (18) war in Folge 6 vorigen Donnerstag das Ende bei „Germany’s Next Topmodel“. Es war die bereits im Vorfeld befürchtete Zitterpartie. Was sie zum Aus sagt und wie es jetzt für sie karrieremäßig weitergeht, lesen Sie hier.