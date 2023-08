Neuer Song aus Baden: "Die Eruption der Korruption"

Der Badener Gernot Schödl ist Geschäftsführer der VdFS, der Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden, Koordinator der Initiative Urheberrecht Österreich und als solcher einer der Künstler-freundlichen Urheberrechtler dieses Landes. Er ist außerdem Komponist, Musiker und Musikproduzent sowie Gitarrist der U2-Tribute-Show www.tribu2.at.

Kürzlich präsentierte Schödl seinen neuen Song „Die Eruption der Korruption", der die Korruptionsanfälligkeit in Medien und Politik behandelt. Der Song entwickelt sich zum Sommerhit und wurde etwa bei Spotify bereits über 20.000 Mail angehört.

Schödl hinterfragt vieles, etwa: „Vier Jahre sind seit Ibiza-Video, Chat-Affäre, Inseraten-Affäre, Casino-Affäre, etc. vergangen. Als mündiger Staatsbürger fragt man sich - was kommt als Nächstes?“

Er gibt zu bedenken: „Als aufrechte Demokraten stellen wir permanent den Anspruch, die Wahrheit zu erfahren. Im Vergleich zu unseren Vorgenerationen leben wir heute im Informationszeitalter, im Zeitalter des investigativen Journalismus und der Whistleblower. Wenig bleibt geheim, vieles tritt ans Tageslicht (WikiLeaks, Panama Papers, etc.)“, sagt Schödl. Die Medien seien als „vierte Gewalt" im Staat - neben den drei Staatsgewalten Legislative, Exekutive und Judikative - „im Sinne der größtmöglichen Gewaltenteilung demokratiepolitisch gut und wichtig“, findet er. Was sei aber, wenn man (auch) diesen nicht (mehr) vertrauen könne? Und er nennt als Stichworte: „Fake News, Deep Fakes und natürlich... Korruption!“

Gernot Schödl hat einen satirischen Beitrag "zum Zustand unserer Republik und Demokratie" geschaffen. Foto: Screenshot https:www.youtube.comwatch?v=9r_NaFuzDaM

Freiheit und Unabhängigkeit der Medien sind laut Schödl verfassungsgesetzlich gewährleistete Grundrechte. Und „Korruption“ sei nicht nur ein strafrechtlicher Tatbestand (es gibt sogar eine eigene Staatsanwaltschaft, die dieses Wort im Namen trägt), sondern auch ein ethisch/moralischer Begriff. Auch ohne Strafrichter könne sich jeder Staatsbürger zum Beispiel anhand von im Internet veröffentlichten Chats, deren Authentizität und Richtigkeit von den handelnden Personen nicht bestritten wird, ein eigenes Bild machen und persönliches Urteil bilden.

Schödl: „Die Reaktionen im Freundes-, Verwandten- und Bekanntenkreis dazu sind oftmals befremdlich bis erstaunlich. Von 'Kavaliersdelikt' über 'Machen eh alle…' bis zu 'Hat es doch schon immer gegeben ...' ist so ziemlich alles dabei“, sagt er. Vergleiche man Korruption etwa mit Mord, falle auf, dass es auch Mörder schon immer gegeben habe. Schödl: „Kann sich ein Mörder daher darauf berufen, dass auch andere Menschen Morde begehen bzw. immer schon begangen haben? Warum sollte das bei (vor allem struktureller) Korruption anders sein?“ Die Unterzeichnung des „Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehrens“ sei eine staatsbürgerliche Verpflichtung gewesen, betont Schödl.

Der Song und das Video „Die Eruption der Korruption“ sind laut seinem Schöpfer „ein satirischer Beitrag zum Zustand unserer Republik und Demokratie“.

„Satire muss Missstände in einer Gesellschaft aufzeigen“

„Entgegen einer landläufigen Meinung (die auf einer unvollständigen Zitierung beruht) darf Satire rechtlich zwar nicht alles, aber sie kann, darf und muss Missstände in einer Gesellschaft aufzeigen“, konstatiert der Musiker und Produzent. Sein neues Werk soll einen kleinen Beitrag dazu leisten - „auch die 'freie Meinungsäußerung' und 'Freiheit der Kunst sind verfassungsgesetzlich gewährleistete Grundrechte`jedes Staatsbürgers in Österreich“, ergänzt Schödl, der in dem Zusammenhang festhält, „dass im Songtext ausschließlich Zitate aus im Internet veröffentlichten Chats verarbeitet wurden und für alle Personen ohne gerichtliche Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt“.

Abschließend stellt sich für Schödl die entscheidende Frage: „Ist Österreich noch ein Rechtsstaat oder schon eine 'Bananen-Republik' (bei Bananen liegt die Assoziation zu Affen nicht fern, was das Musikvideo zum Song erklärt), in der mutmaßlich politische Wahl-Umfragen mit (unserem, sic!) Steuergeld aus dem Finanzministerium und wohlwollende Berichterstattung in Massenmedien im Sinne der Auftraggeber gekauft werden?“ Schödl dazu: „Bilden Sie sich selbst eine Meinung!“

Details zum Song

Die Eruption der Korruption: Lyrics & music written, performed, arranged, recorded & produced by Gernot Schoedl ©℗ 2023 Heartland Music Productions

•Song: https://www.artistcamp.com/SmartLinks/9008798536214/

•Video: https://youtu.be/9r_NaFuzDaM