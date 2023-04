Geschäftseröffnung Blumen B&B eröffnet neues Blumenparadies in Baden

Lesezeit: 2 Min Andreas Fussi

B lumen B&B eröffnet am Freitag eine neue Filiale in Baden in der Haidhofstraße 16 a, wo bis Ende Dezember des Vorjahres die Familie Kerschbaumer ihr Blumenparadies führte.