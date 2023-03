Eric Ossberger betreibt seit Kurzem ein neues Schreib-, Papier- und Bastelwarengeschäft am Hauptplatz 16 in Traiskirchen. „Von der Füllfeder bis zur Schultasche – eine gute Kundenberatung steht für mich im Mittelpunkt“ betont Ossberger anlässlich der Eröffnung. Auch für Firmen bietet der Jungunternehmer ein qualitativ hochwertiges Sortiment an.

www.mamaspapierkiste.at

