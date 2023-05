Badener „Zeitreise“ eröffnet mit prunkvollem Champagnerbrunnen

Geschäftsinhaber Gerald Tabor-Hierhacker, bekannt als Händler der ServusTV-Sendung „Bares für Rares“ entdeckte seine Leidenschaft für die Welt der Kunst bereits als Kind. Er führt den Antiquitätenhandel in dritter Generation fort und betreibt bereits seit drei Jahren ein Antiquitätengeschäft in der Badener Fußgängerzone in der Wassergasse 33.

Zahlreiche Gäste ließen es sich nicht nehmen, mit Gerald Tabor-Hierhacker am Samstag die Vergrößerung seines Geschäftes zu feiern. Im Rahmen der Eröffnung wurde eine ganz besondere Rarität eingeweiht. Neben seiner Liebe für alte Schätze, liebt es Tabor-Hierhacker zu verreisen. Bei einem seiner letzten Urlaube erwarb er einen sizilianischen silbernen Champagnerbrunnen aus 1930. Der Artdeco-Brunnen mit der köstlichen Erfrischung war die Hauptattraktion der Party. Die Gäste dürften sich ihre Gläser beim Brunnen selbst befüllen.

Der Champagnerbrunnen sprudelte nur so. Foto: privat



Auch Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) gratulierte bei einem Glas Sekt zur Expansion im Herzen von Baden. Die Händlerkollegen Wolfgang Pauritsch und Robert Bargello aus der Sendung „Bares für Rares“ waren natürlich auch zu Besuch und bestaunten diese einzigartige Rarität aus Italien. Seitens der Wirtschaftskammer Baden gratulierte ÖVP-Gemeinderat Nisret Bujari.

Nisret Bujari, Birgit & Gerald Tabor-Hierhacker und Stefan Szirucsek stoßen auf die Geschäftserweiterung an. Foto: privat

Wolfgang Pauritsch, Gerald Tabor-Hierhacker und Robert Bargello waren vom Champagnerbrunnen fasziniert. Foto: privat

Nisret Bujari gratulierte Gerald Tabor Hierhacker seitens der Wirtschaftskammer NÖ. Foto: privat

