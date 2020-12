„Dank der unkomplizierten Unterstützung von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und der Stadt Wien können wir nun auch in unserer Stadt Traiskirchen das noch sicherere "Wiener Modell" anbieten“, freut sich Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler über die Hilfe seines SPÖ-Kollegen. „Somit werden am Wochenende nicht nur - wie in Niederösterreich vorgesehen - die Testmitarbeiterinnen, sondern ALLE Menschen, die in Traiskirchen zur Testung kommen, mit einer hochwertigen gratis FFP2 Maske ausgestattet.“

Peter Hacker und Andreas Babler. David Bohmann

„Das schafft vor Ort ein Mehr an Sicherheit für unsere MitarbeiterInnen und auch für die zu Testenden“, unterstreicht Stadtchef Babler und betont, dass die Masken "natürlich dann auch privat weiterverwendet werden" dürfen.

Babler abschließend: „Lieber Peter! Ganz persönlich, aber auch im Namen unserer Bevölkerung, nochmals vielen Dank dafür!“