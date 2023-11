„Der Friedhofsgucker“ als Buch! Präsentation in Berndorf

Am Samstag, 11. November, wird ab 17 Uhr „Der Friedhofsgucker“ im Rahmen der Buchausstellung der Firma Kral in der „Georg Greiner Schule“ in Berndorf erstmals öffentlich präsentiert. Hannes Lafferl, von Beruf Bestatter und begnadeter Grabredner, wird einige Gustostückerl aus dem 272 Seiten spannenden Buch zum Besten geben, für die musikalische Umrahmung wird die Gesangsgruppe „Mortalitas“ rund um Andreas Bartl sorgen.

Mord, Liebe, Eifersucht, Mystik & Abenteuer!

Tatsächlich recherchierte Holzinger knapp drei Jahre auf unzähligen Friedhöfen in den Bezirken Baden, Neunkirchen wie auch in Wien und im Waldviertel, um über einzigartige Schicksale zu berichten. Einige der Geschichten wurden auch bereits in der Badener NÖN veröffentlicht, im Buch sind sie noch ausführlicher dargestellt und um unveröffentlichte Reportagen ergänzt. Sensationelle Collagen und Bilder zieren das Werk zusätzlich.

„Mich faszinierten vor allem Geschichten über Persönlichkeiten, die nicht so bekannt und trotzdem unheimlich interessant sind, wie zum Beispiel das Leben der feschen Schauspielerin Eva May, die sich in Baden in einem Hotel erschossen hat, oder der tragische Raubmord am Heiligen Abend in einem Waldstück bei Berndorf sowie die Geschichten der ,Silberprinzessin' oder des ,Mohren von Tattendorf'„, erklärt Holzinger.

Skandal von Hof vertuscht!

Und weiter: „Sehr interessant war auch das Leben der ,Genossin Erzherzogin' Elisabeth Marie Henriette Stephanie Gisela von Österreich – also der Enkelin von Kaiser Franz Joseph und Tochter von Kronprinz Rudolf, die eine Rivalin mit einem Schuss niederstreckte. Der Hof versuchte, diesen Skandal unter den Teppich zu kehren“, schildert er.

Pfarrermord in Klein-Mariazell!

Sehr tragisch endete auch das Leben des beliebten Dechants von Klein-Mariazell, Johann Schulmeister, der brutal ermordet wurde. Auch seine Geschichte findet sich in dem neuen Buch. „Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll zu erzählen, alle zwanzig Schicksale sind wirklich einzigartig und hochinteressant“, so Holzinger.

Warum als Mitautorin seine Frau Elfi Holzinger steht? „Das ist schnell erklärt, Elfi begleitete mich oftmals unter Murren auf die Friedhöfe. Wir haben die letzten Jahre fast jede freie Minute auf den Gottesäckern verbracht und Museen durchforstet, wie zum Beispiel auch im Böhmerwald in Tschechien, um wirklich alles genau dokumentieren zu können. Da war sie nicht immer entzückt und manchmal war sie auch ein bisschen zornig“, lacht Didi Holzinger.