Südbahn-Gemeinden im Triestingtal investieren in die Wasserzukunft

Sei dem Jahr 2000 steht Franz Gartner, Vizebürgermeister in Traiskirchen (SPÖ), dem WLV mit Sitz in Bad Vöslau als Obmann vor. Seit dem er diese Funktion übernommen hat, ist er bestrebt, durch vorausschauende Investitionen und Erschließung neuer Brunnenfelder und Grundwasserreserven den Verband in die Zukunft zu führen. Auch seine Stellvertreterin, ÖVP-Stadträtin Brigitta Haltemeyer aus Berndorf, lobt den Weitblick von Gartner: „Wir haben im Gegensatz zu anderen Verbänden Quellen und Brunnen, die wie etwa das Antoniusbründl artesisch sind, das heißt, das Wasser dringt von alleine an die Oberfläche. Jetzt liegt ein neuer Schwerpunkt auf Quellen im Theresienfeld“, erläutert Haltemeyer.

Der Erwerb des neuen Brunnenfeldes in Theresienfeld ist laut Gartner unabdingbar, um die Wasserversorgung der Verbandsgemeinden abzusichern. Denn der Klimawandel macht auch nicht vor den Wasserreserven des WLV im Triestingtal halt. „Wir haben jetzt im fünften Jahr in Folge einen extrem niederschlagsarmen Frühling. Im Winter fallen schon lange nicht mehr jene Schneemengen, die notwendig wären, um das Grundwasser zu speisen und aufzufüllen. Also muss der Verband schauen, dass er in Wasserspender wie Quellen und Brunnen investiert und den Ausbau, die Instandhaltung und die Wartung der Wasseranlagen. Auch die umgehende Behebung bei Gebrechen und Störungen durch unseren eigenen Bereitschaftsdienst, der aus qualifizierten und gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht, ist immens wichtig“, betont der Obmann.

Investitionen sind jetzt notwendig

Der WLV wurde im Jahr 1929 gegründet. Ein großer Teil der Wasserversorgungsanlagen, wie Transportleitungen, Hochbehälter, Pumpwerke und Ortsleitungen stammen aus dieser Zeit. Umfangreiche Sanierungen und Erneuerungen sind laufend notwendig, damit dem Stand der Technik entsprochen werden kann. Entscheidend ist nicht nur, gesicherte Quellen zur Verfügung zu haben, sondern auch die Technik, um das Wasser auch in Spitzenzeiten mit gleichbleibenden Druck in die Haushalte zu bringen. Dafür investiert der Verband in zwei neue Hochbehälter, einer wird in Hernstein, Bezirk Baden, der andere in der Gemeinde Wienerwald, Bezirk Mödling, errichtet.

Neuer Wasserbehälter für Wienerwaldgemeinden

Der neue Hochbehälter Sulzberg erhöht zukünftig die Versorgungssicherheit der Gemeinden Breitenfurt, Kaltenleutgeben, Gaaden, Wienerwald und teilweise Hinterbrühl. Das Bauvorhaben wird voraussichtlich bis zum Sommer fertig gestellt werden. Dieser Behälter mit 4.000 m³ Volumen hat einen Innendurchmesser von 28 Meter, enthält zwei separate Wasserkammern und fasst einen maximalen Wasserstand von 6,5 Meter. Ausgeführt wird der Behälter in Stahlbetonbauweise. Im Vorjahr wurde die zweite Wasserleitungshauptleitung Wienerwald in Betrieb genommen. „Wenn wir diese Leitung im heißen Sommer 2022 nicht gehabt hätten, wäre die Wasserversorgung der Wienerwaldgemeinden ein Problem geworden“, sagt Gartner.

WLV-Direktor-Stellvertreter Wolfgang Hiltl, Bürgermeister Gemeinde Wienerwald Michael Krischke und WLV-Obmann Franz Gartner bei einer Besichtigung der Hochbehälter-Baustelle im Vorjahr. Foto: WLV

Gebühren werden mit 1. Jänner 2024 erhöht

All diese Investitionen haben ihren Preis. Um diese abdecken zu können, „wird die Wasserbezugsgebühr erhöhrt, das hat die Vollversammlung des Wasserleitungsverbandes im Februar bereits beschlossen“, kündigt Gartner an. Die Wassergebührenordnung tritt mit 1. April in Kraft, die Endverbraucher werden die Erhöhung mit der erstmaligen Vorschreibung der erhöhten Gebühr mit der Abrechnung Anfang des Jahres 2024 spüren. Die Gebührenerhöhung sei angesichts der gegenwärtigen Umstände äußerst moderat, halten Gartner und Haltmeyer fest.

Die Erhöhung beträgt 0,50 Euro je Kubikmeter Trinkwasser, also pro 1.000 Liter. Der Wasserpreis je m³ erhöhrt sich von derzeit 1,50 Euro auf 2 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 150 m³ ergibt dies eine Steigerung von 75 Euro pro Jahr bzw. 82,50 Euro inklusive Umsatzsteuer. Gartner merkt an: „Der jährliche Bereitstellungsbetrag wurde nicht erhöht, obwohl es zukünftig mehr Aufwand bedeuten wird, das Trinkwasser zu den Endverbrauchern zu bringen. Die Trinkwasserversorgung ist trotz der klimatischen Bedingungen gesichert, mit unseren Investitionen garantieren wir, dass unsere Verbands- und Vertragsgemeinden jederzeit mit Trinkwasser in Top-Qualität versorgt werden.“

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.