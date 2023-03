Gesprächskonzerte Vom Innenleben der Musik: Beethoven-Reihe in Baden

Lesezeit: 2 Min RB Red. Baden

Pianist Alexander Rössler startet heute seine Gesprächskonzert-Reihe über Beethoven. Foto: Wei Wei Tong

W as ist es in der Musik, das uns wie und warum bewegt und berührt, heiter oder melancholisch stimmt, überrascht oder schockiert? Der Badener Pianist Alexander Rössler startet dazu am 26. März seine höraktiven Einsichten in ausgewählte Klavierwerke von L. v. Beethoven.