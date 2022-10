SPÖ vermisst im Bezirk Baden (Kassen-)Ärzte

Im Bezirk fehlen laut SPÖ Haus- und Fachärzte mit Kassenvertrag. „Dass mehr Ärzte benötigt werden, liegt daran, dass der Bezirk immer weiter wächst. Auch die Lebenserwartung steigt und damit der Anteil älterer und kranker Menschen“, sagt SPÖ-Landtagsabgeordnete Karin Scheele.

„Die wachsende Bevölkerungszahl und der fehlende Ausbildungsschub werden es notwendig machen, dass die Kassenstellen bei den Allgemeinmedizinern aufgestockt werden.“

Daniel Pongratz

„Die Landeshauptfrau hat vor vier Jahren den Niederösterreichern die Garantie dafür gegeben, dass auch in Zukunft alle Landarztpraxen besetzt sind, um die Menschen wohnortnah zu versorgen“, erinnert Daniel Pongratz, SPÖ-Vorsitzender des Gemeindevertreterverbandes im Bezirk. „Die Realität ist leider eine andere. Die wachsende Bevölkerungszahl und der fehlende Ausbildungsschub werden es notwendig machen, dass die Kassenstellen bei den Allgemeinmedizinern aufgestockt werden.“ Bei den niedergelassenen Ärzten drohe dazu eine Pensionierungswelle – bis zu 60 Prozent aller Allgemeinmediziner erreichen in zehn Jahren das Pensionsalter.

Die SPÖ NÖ habe Maßnahmen im Gesundheitsbereich vorgestellt, die eine Ausbildungsoffensive vorsehen, außerdem die Wiedereinführung landesfinanzierter Gemeindeärzte. Und man müsse Primärversorgungs-Zentren ausbauen, fordert Scheele.

Pongratz verlangt Initiativen: „Wenn für den ganzen Bezirk Baden genau zwei Lungen-Fachärzte mit Kassenvertrag zur Verfügung stehen – und das in einer Pandemie-Situation, mit Auswirkung auf dieses Organ – spricht das Bände.“ Die gleiche Situation sei bei anderen Fachärzten. Die Badener seien gezwungen, zu einem Wahlarzt auszuweichen oder gar nicht zum Arzt zu gehen.

„Grundsätzlich ist die Gesundheitskassa verantwortlich, ihre Stellen auch zu besetzen.“

Hermann Fuhrmann

Seitens der ÖVP betont Bezirksgeschäftsführer Hermann Fuhrmann: „Grundsätzlich ist die Gesundheitskassa verantwortlich, ihre Stellen auch zu besetzen.“ Das Land habe aber bereits mehrere Maßnahmen ergriffen. Fuhrmann verweist auf die Erhöhung der Studienplätze und darauf, Medizinstudierende mit dem „blau-gelben Landarztstipendium“ zu fördern, „wenn sie sich für eine Tätigkeit in Niederösterreich verpflichten.“ Im Pflegebereich sei Niederösterreich mit dem blau-gelben Pflegepaket vorangegangen.

„Für diese suchen wir besonders dringend Interessenten und bieten eine Anschubfinanzierung an“

Viktoria Frieser

Laut Viktoria Frieser von der Gesundheitskasse gibt es im Bezirk Baden aktuell 43 Facharztstellen. Davon sind drei Planstellen vakant: eine Augenarztstelle und zwei Stellen für Kinder- und Jugendheilkunde. „Für diese suchen wir besonders dringend Interessenten und bieten eine Anschubfinanzierung an“, so Frieser. In der Allgemeinmedizin sind von 61 Planstellen aktuell sechs Stellen unbesetzt (zwei in Bad Vöslau, Stellen in Pottendorf und je eine in Baden und Günselsdorf). Für eine der beiden Stellen in Bad Vöslau werde als Anreiz eine Anschubfinanzierung geboten.

„Der Bezirk Baden ist leider ein Hotspot. An der Attraktivität des Kassenvertrages liegt das nicht: Der Durchschnittsumsatz einer Hausarztpraxis mit der Sozialversicherung liegt bei rund 380.000 Euro“, erklärt Frieser. Abzüglich Personal- und Praxiskosten sowie Sozialbeiträgen bleibe Kassen-Hausärzten ein persönliches Einkommen vor Steuern von rund 170.000 Euro. „Wir weisen darauf hin, dass die Honorare der Ärzte mit den lohnabhängigen Krankenversicherungsbeiträgen der Versicherten nachhaltig finanzierbar sein müssen.“

