Neuer Großinvestor aus China für Badener Sauerhof

Lange Zeit schon ist es wieder ruhig um das Hotelprojekt des früheren Grand Hotel Sauerhof geworden. Der oftmals schon angekündigte große Baustart des Prestigeprojekts von Unternehmer Siegmund Kahlbacher, der an einigen erfolgreich geführten Hotels beteiligt ist, fand noch nicht statt. Gerüchte kursierten zuletzt, Kahlbacher versuche das Hotel wieder zu verkaufen. „Stimmt alles nicht“, entgegnet der Angesprochene. Es stimme zwar, dass sein ehrgeiziges Vorhaben, ein 5-Sterne-Plus Gesundheitshotel aus dem Sauerhof zu machen, bislang noch nicht realisiert wurde, das lag aber nicht daran, dass er das Hotel verkaufen wollte. Er habe nur neue Gesellschafter gesucht, nachdem frühere Partner aufgrund der jahrelangen Wartezeit auf die Baugenehmigung einen Rückzieher gemacht hatten. Allein könne er das Mammut-Projekt nicht stemmen, stellt er klar. Nach dem Wegfall eines schweizerischen Gesundheitsinvestors sei er nun aber mit einem potenten und seriösen Investor aus China handelseins.

Die Vertragsunterzeichnung in China mit Chairman Lu. Foto: privat

Mehrmals sei er zuletzt nach China gereist und im Juni erfolgte die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages mit der Zhan Wang International Financial Holding Co., mit Sitz in Hongkong. Die Firma ist Kahlbacher sein vielen Jahren bekannt. „Das ist ein Großkonzern“, erklärt Kahlbacher, „welcher in ûber 100 Ländern tätig ist und beim letzten Besuch vor vier Jahren bereits Gefallen an Baden gefunden hat.“ Der Konzern umfasse mehrere Banken, eine Fluglinie und jede Menge Industriebetriebe.

Die Zhan Wang Gruppe hat sich mit 70 Prozent am Gesamtprojekt Baden beteiligt und finanziert den Großteil des benötigten Investments dafür. Der Gesellschaftervertrag wurde am 8. August eingereicht. Kahlbacher selbst werde als Vorstandsvorsitzender für Investments in Europa fungieren. Das Investitionsvolumen für den Sauerhof soll 50 Millionen für den Umbau ohne Ausstattung betragen. Neben dem Sauerhof sind einige weitere Projekte im Bezirk Baden geplant. Details dazu würden später veröffentlicht werden.

Siegmund Kahlbacher mit dem mit Fingerabdruck unterzeichneten Kooperationsvertrag. Foto: Andreas Fussi

Umbau Sauerhof soll im September starten

Fix ist, dass der geplante Um- und Ausbau beim Sauerhof noch im September begonnen werden soll. Als Generalunternehmer wird die Baufirma Porr agieren. Mit dem Bundesdenkmalamt sei alles abgesprochen, die Sanierung erfolge in enger Abstimmung. In den letzten Monaten wurden bereits viele Vorarbeiten in den Räumen gemacht. Geplant sind 56 Suiten und 55 Zimmer. Das Konzept beinhaltet wie erwähnt ein 5-Sterne-Plus Gesundheitshotel, mit F.X.Mayr-Zentrum unter Leitung von Alex Witasek und Longevity sowie Rejuvenation unter der Leitung von Alexander Pretsch, der sich zum Thema gesundes Altern und Prävention von altersbedingten Erkrankungen einen Namen macht.

Das Konzept sieht zudem vor, dass der Sauerhof künftig als „Grand Hotel Sacher Baden“ geführt werden soll, betrieben von der Ritz-Carlton Gruppe, die sich auch um die Ausstattung des Hauses kümmern werde.

Wie berichtet, hat Kahlbacher mit einem Partner auch die ehemalige „Pension Weilburg“ in der Weilburgstraße gekauft. Nach Unstimmigkeiten mit der Stadtgemeinde und einem gewonnenen Gerichtsverfahren sei nun der Abbruchbescheid gültig. Das heißt, dass parallel zum Sauerhof auch in der Weilburgstraße die Bauarbeiten noch im September starten sollen. Das Gebäude werde abgerissen und ein Original TCM-Hotel (Traditionelle Chinesische Medizin) errichtet, mit 55 Zimmern und einer zweistöckigen Tiefgarage, in der auch die Autos der Sauerhofgäste über ein Concierge-Service parken sollen. Die Inneneinrichtung werde in China nach Feng-Shui Vorgaben angefertigt. Das Hotel ist als Green Building konzipiert. Auch hier ist die Porr als Generalunternehmer tätig.

Die ehemalige Pension Weilburg soll abgerissen werden und ein TCM-Hotel dort entstehen. Foto: Andreas Fussi

Neue Pläne auch bei Kahlbachers Hotel Sacher Baden

In seinem Stammhaus in Baden, dem Hotel Sacher Baden, hat Kahlbacher ebenso Neues vor, so ist ein Kuraufenthalt mit Kräutern der Franziskaner, erstmals außerhalb des Ordens, vorgesehen. Seit kurzem hat das Badener Sacher auch wieder eine durchgängige Küche, mit À-la-carte-Angebot, täglich von 12 bis 21.30 Uhr. Außerdem soll die nach seinem vor drei Jahren verstorbenen Sohn Gilbert benannte „Gilli's Cocktail Bar“ im September wieder regelmäßig öffnen. Dafür konnte der ehemalige DJ der Kuhstallbar gewonnen werden. Ein Barmann ist aber kurzfristig abgesprungen, sodass der Beginn mit 1. September wackelt. Kahlbacher ist auf der Suche nach einer engagierten Person. Mögliche Bewerber sollen sich bitte beim Hotel Sacher Baden melden (02252 / 253 260).

„Mach es fertig und revanchiere Dich später“

„Ich bin ein Löwe“, meint Kahlbacher auf sein Sternzeichen Bezug nehmend. Als solcher sei er zu kämpfen gewohnt. Er habe das Sauerhof-Projekt nie aufgegeben, es sei allerdings bislang nicht wie geplant verlaufen, dazu komme seiner Meinung nach mangelnde Unterstützung seitens der Stadtverantwortlichen. Er habe aber nie aufgegeben und wolle das Projekt nun erfolgreich zu Ende bringen. „Das habe ich von den Chinesen gelernt: Mach es fertig und revanchiere Dich später.“

Und zu seinen Kritikern sagt Kahlbacher: „Jene, welche hinter dem Rücken Schwachsinn erzählen, sollen einmal darüber nachdenken, dass ich jener war, welcher in den Sack gegriffen hat, während andere nur dumm schwafeln.“