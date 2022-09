Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Nachdem Traiskirchens Karin Bohusch schon in der Vorwoche Silber bei der Masters-EM holte, legte diese Woche BAC-Obmann Roland Trnka nach. In der Gewichtsklasse über 109 Kilo (50-54 Jahre) stellte Trnka mit 108 Kilo im Reißen einen nationalen Altersklassen-Rekord auf. Im Zweikampf wurden es (nach 138 Kilo im Reißen) 246 Kilo. Damit wurde er Zweiter. Gold ging an die Ukraine.

