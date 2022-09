Weigelsdorferin Hilde Kuchler: "Ich will ins Guiness Buch"

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Mit dem „größten Glas-Schmetterling“ der Welt will die Weigelsdorfer Künstlerin Hilde Kuchler ins Guinness Buch der Rekorde. Doch nicht nur das: Mit einer einzigartigen Spendenaktion will sie auch den von einer Hautkrankheit betroffenen Schmetterlingskindern helfen.

Dieser größte Glas-Schmetterling aller Zeiten besteht aus mehr als 1.000 einzelnen Schmetterlingen und ist über drei Meter hoch und hat eine Flügelspannweite von mehr als vier Metern. Zu bewundern ist der Schmetterling ab dem 20. September bis zum 21. Dezember in der Schmetterlingswelt in Tattendorf.

„Jeder einzelne Schmetterling wird mit viel Liebe zum Detail hergestellt“

Ideenfinder Christoph Rahofer aus Tattendorf erklärt: „Hilde Kuchler und ich kennen uns schon lange und arbeiten seit vielen Jahren zusammen“, ein zusätzlicher Vorteil sei natürlich auch die räumliche Nähe zwischen Schmetterlingswelt und Kuchlerhaus. „Jeder einzelne Schmetterling wird mit viel Liebe zum Detail hergestellt“, sagt Hilde Kuchler, die bereits an den Glas-Schmetterlingen arbeitet. Die buntbeschichteten Schmetterlinge werden im Ofen bei 900° gebrannt. Die einzelnen Glasschmetterlinge werden an einem Rundbogenträger im Schmetterlingshaus in Tattendorf präsentiert.

„Und jeder kann Teil des größten Schmetterlings der Welt werden, indem er sich einen Einzelschmetterling sichert. Wir versuchen, mit dem größten Glasschmetterling aller Zeiten nicht nur einen Weltrekord aufzustellen, sondern wir hoffen auch auf eine weltrekordverdächtige Summe an Spendengeldern, die wir den Schmetterlingskindern übergeben werden“, berichten die beiden Unternehmer. Die über 1.000 einzelnen Schmetterlinge sind je nach Größe ab 15 Euro erhältlich und können bereits vor reserviert werden. Die Abholung ist ab dem 22. Dezember möglich.

Die Ausstellung des weltrekordverdächtigen Falters wird am 20. September in Anwesenheit zahlreicher Prominenz eröffnet. Ab 21. September ist der größte Glasschmetterling aller Zeiten dann auch für Besucherinnen und Besucher zugänglich.

