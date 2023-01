Vichy zu Gast in Baden

Site-Managerin Alexandra Harrer und Stadtrat Hans Hornyik haben am Wochenende hochrangige Gäste aus der Great Spa Towns of Europe Partnerstadt Vichy in Baden begrüßen dürfen. Eine Delegation, angeführt von Bürgermeister Frédéric Aguilera, kam nach Baden, um am Samstag am Ball Royale teilzunehmen, der ja dem Thema Frankreich gewidmet war. Aguilera ist auch Vizepräsident der Region Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Die französischen Ehrengäste haben auch einen gemütlichen Badener Heurigen besucht und an einer Stadtführung teilgenommen. Vom Ball Royale waren die Gäste besonders angetan, berichtet Stadtrat Hornyik, der selbst einen Tag zuvor noch bei einer Tagung in Paris war. Zahlreiche mögliche Kooperationen wurden besprochen, etwa mit Vichys Operndirektor Martin Kubich im Bereich Kunst und Kultur. Details dazu will Hornyik keine nennen, um den Themen nicht vorzugreifen.

Fest steht, dass Baden heuer Ehrengast bei der Zweijahresfeier der Aufnahme der elf bedeutenden Kurstädte Europas aus 7 Nationen in die UNESCO-Liste des Welterbes sein wird, die Vichy austrägt. Jedes Jahr feiert die französische Stadt dieses Fest mit einer anderen Great Spa Town of Europe. Gemeinsam wurden sie vom UNESCO Welterbekomitee am 24. Juli 2021 in die Liste des UNESCO Welterbes eingetragen. Im Vorjahr feierte man mit Montecatini Terme aus Italien.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.