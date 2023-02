Erdbeben-Katastrophenhilfe: Einsatzleiter ist aus dem Bezirk Baden

Major Bernhard Lindenberg ist im Bezirk Baden kein unbekannter. In seiner Wohnortgemeinde Pottenstein ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Er ist stellvertretender Kommandant der AFDRU - der "Austrian Forces Disaster Relief Unit".

"Deshalb wurde er auch mit dem Kommando des rund 84 Personen umfassenden Kontingents der AFDRU vor Ort ausgewählt", erklärt Robert Hartl, Pressesprecher des ABC Abwehrzentrums Korneuburg, in deren Verantwortungsbereich die österreichische Katastrophenhilfe-Einheit fällt. Diese besteht zu 100 Prozent aus Milizsoldaten und wurde 1990 gegründet. Der Einsatz findet in der türkischen Provinz Hatay statt, die im Süden der Türkei liegt. Ihre Hauptstadt ist Antakya, das frühere Antiochia.

Der Einsatz ist vorerst auf 10 Tage anberaumt. Ein achtköpfiges Vorauskommando, darunter auch Major Lindenberg, befand sich als erstes in der Türkei. Das Vorauskommando hatte die Aufgabe, die Lage zu sondieren und Kontakt mit den türkischen Behörden aufzunehmen. Dann wurde geplant, wo das Basiscamp errichtet wird, von dem aus die Soldatinnen und Soldaten - auch zwei Frauen nehmen an der Mission teil - ihren unmittelbaren Aufgaben retten und bergen nachkommen. Die Milizsoldaten sind heute um 8 Uhr morgens in der Türkei eingetroffen und haben mit ihren Aufgaben begonnen.

Am Flughafen Schwechat wurde heute Vormittag die zweite Cargo Fracht geladen und in die Türkei geflogen. Im AFDRU-Kontingent befindet sich auch ein zweiter Badener, der Bad Vöslauer Roland Schremser, der in seiner Heimatstadt ebenfalls Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist.

