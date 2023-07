Griechische Spezialitäten lockten am Ebreichsdorfer Hauptplatz

Stadtrat Salih Derinyol, SPÖ, hat in den letzten Jahren regelmäßig verschiedene Märkte in Zusammenarbeit mit seinem Kulturausschuss organisiert. Vom 29. Juni bis zum 1. Juli lud die Stadtgemeinde zum zweiten Mal zu einem Griechischen Markt auf den Hauptplatz ein. Neben griechischen Spezialitäten gab es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. An allen drei Tagen sorgte DJ Tom de Belfore mit griechischen Klängen für gute Stimmung. Am Freitag trat zudem die Sirtaki Schrammeln auf. Am Samstag sorgte die Live-Band Mythos für Unterhaltung und die Tanzgruppe O Vrakas versetzte die Besucher mit griechischen Folkloretänzen in Urlaubsstimmung am Hauptplatz.

Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SPÖ, und Kulturstadtrat Salih Derinyol freuten sich über die zahlreichen Besucher und die positive Atmosphäre. „Im Herbst werden wir zum ersten Mal auch einen Fischmarkt am Hauptplatz organisieren“, verkündete der Bürgermeister.