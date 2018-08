Zu einem spektakulären Zwischenfall kam es am Samstag beim heurigen Feuerwehrfest der FF Grillenberg.

Im Rahmen der beliebten Veranstaltung war an allen drei Tagen ein Tandem-Fallschirmspringen vorgesehen gewesen. Jenes am Freitag musste wegen Schlechtwetters abgesagt werden. Am Samstag klappte es aber. Gestartet wurde am Flugplatz in Wiener Neustadt, gelandet sollte hinter dem Festzelt in Grillenberg werden. Doch eine Landung endete tragisch.

Während des Anfluges dürfte eine Windböe die Springer überrascht haben und sie schafften es nicht mehr bis zur vorgesehenen Landewiese. Demnach sei es zunächst recht kalt gewesen, danach aber rasch warm geworden, so Feuerwehrkommandant Karl Hubert im Kurier.

Windböe erfasste das Fallschirmtandem

„Das Duo streifte das Festzelt und landete so unsanft, dass Beide verletzt wurden, wobei die junge Passagierin, eine 26-jährige Grillenbergerin, Verletzungen unbestimmten Grades davontrug“, so Rot-Kreuz Bezirksstellenleiter Christian Raith zu NÖN.

Die Patientin wurde von der Mannschaft des sofort herbeigerufenen „Christophorus 9“, einer zufällig anwesenden Ärztin sowie einem „First Responder“ des Roten Kreuzes an Ort und Stelle erstversorgt und danach mit dem Rettungshubschrauber in das Wiener AKH geflogen.

Die Polizei kann zum genauen Unfallhergang im Moment noch nichts Genaues sagen. Die Verletzungen der 26-jährigen Grillenbergerin sind aber doch geringer als zunächst befürchtet, die junge Dame wurde am Montag bereits nach Hause entlassen.

Soweit derzeit bekannt ist, erlitt der Tandemmaster eine Thoraxprellung und vermutlich eine Rippenfraktur. Er befindet sich im Krankenhaus Wiener Neustadt. Im Festzelt selbst gab es zum Glück keine Verletzten zu beklagen.

Das Feuerwehrfest wurde nach dem Unglück bis zum Abend abgebrochen. Zahlreiche Besucher waren Zeugen des schweren Unfalls. Das Fest fand später und am Sonntag seine Fortsetzung.