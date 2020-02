Bei der monatlichen Versammlung der Florianis gratulierten die Kameraden ihrem Mitglied und Ehrenbrandrat Franz Gartner zum 70. Geburtstag.

Stephanie Pirkfellner Kommandant Wilhelm Babanits, Jubilar Franz Gartner und Kommandant- Stellvertreter Michael Veigl.

Gartner war in den frühen 1980er Jahren maßgeblich an der Gründung einer Wettkampfgruppe in Groisbach beteiligt. Dazu erklärt der Jubilar, der mittlerweile viele Jahre in Traiskirchen wohnt und dort langjähriger Vizebürgermeister ist: „Der damalige Kommandant Gottfried Karner wollte eine Wettkampfgruppe gründen und ist deshalb an mich herangetreten. Wir waren eine tolle Gruppe und haben wöchentlich intensiv geübt. Das hat uns zusammengeschweißt und unser Fleiß hat sich durch große Erfolge gelohnt.“

Bei ihrem Antreten konnten die „Groisbacher“ stets viel Aufsehen erregen und die Teilnehmer hießen alle entweder Balber, Schichl, Veigl und Grandl. Gartner richtete an die heuteige Wettkampftruppe den Appell, die Jugend behutsam heranzuführen und sie für diese Disziplin zu begeistern.