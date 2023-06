Benefizkonzert für die Kinderburg Rappottenstein im Casino Baden

Nachdem das Benefizkonzert in den vergangenen drei Jahren pandemiebedingt Open Air direkt auf der Kinderburg Rappottenstein stattfand, konnte das große Event heuer wieder im Casino Baden durchgeführt werden. Organisatorin und Kinderburgbotschafterin Christine Marek, Eigentümer der Burg Benedikt Abensperg und Traun und Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll freuten sich über ein ausverkauftes Haus mit zahlreichen prominenten Gästen – darunter Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler, Bundesministerin a.D. Maria Rauch-Kallat, Franz Patay, Geschäftsführer Vereinigte Bühnen Wien, Christof Kastner, Kastner Group, Aufsichtsratsvorsitzende Andrea Reithmayer, ÖBB Holding und Kammersängerin Ildiko Raimondi.

Für die richtige Stimmung, um das Portemonnaie zu lockern, sorgten großartige Künstler mit ihrer Performance. Für Begeisterung sorgte dieses Mal gleich zu Beginn die inklusiven Dance Company „Ich bin O.K. mit zwei Tanzauftritten.

Mit 50.000 Euro in Baden gesamt 275.000 Euro eingespielt

„Heuer konnten wir einen Reingewinn von unglaublichen 50.000 Euro erzielen. Damit haben wir mit bisher sieben Konzerten 275.000 Euro eingespielt“, ist Kinderburg-Botschafterin und Organisatorin Christine Marek begeistert. „Die Stimmung heuer war überwältigend – und die Beiträge der Künstlerinnen und Künstler sensationell. Es ist so großartig, dass viele von ihnen bereits seit dem ersten Konzert als Teil der großen Kinderburg-Familie mit dabei sind – und das ehrenamtlich und unentgeltlich. Also ganz unter dem Motto des Roten Kreuzes Niederösterreich: Ehrensache mithelfen – oder in diesem Fall eigentlich mitmusizieren.“

Großartige Stimmung beim siebenten Benefizkonzert im Casino Baden. Die Veranstalter freuten sich über eine ausverkaufte Veranstaltung die Performance der Künstler sorgte für großartige Stimmung. Foto: Ann-Kathrin Wuttke für JUHUU Factory

Mit dem Ertrag des Benefizkonzertes werden Familien in besonders herausfordernden Zeiten – also beispielsweise bei einem Todesfall in der Kernfamilie oder wenn ein Familienmitglied schwer oder chronisch krank ist – unterstützt. Erzielt werden konnte diese Summe dank der Tischverkäufe, einer Vielzahl an Sponsoren und der Spenden der Gäste.

Die Liste der Interpreten las sich wie das Who-is-Who der heimischen Musik- und Musicalszene: Monika Ballwein, die in diesem Jahr für die künstlerische Leitung verantwortlich zeichnete, Noah Ballwein, André Bauer, Maya Hakvoort & Jason, Lukas Mayer, Missy May & Marie, Ulrike Sych, Alisa Tkachenko und Andreas Wanasek. Die musikalische Leitung übernahm in diesem Jahr Martin Wöss, der die Gesangsstars mit seiner Band begleitete. Für besondere Begeisterung sorgte der gemeinsame Auftritt der Nachwuchstalente Noah, Marie und Jason, die mit ihrem Song „Sign of the Times“ von Harry Styles die Herzen der Gäste im Sturm eroberten. Durch den Abend führte in gewohnter professioneller wie unterhaltsamer Art Ramesh Nair.

Ramesh Nair führte auch in diesem Jahr in gewohnt professioneller und kurzweiliger Art durch den Abend. Foto: Ann-Kathrin Wuttke für JUHUU Factory

Für besondere Begeisterung sorgte der gemeinsame Auftritt der Nachwuchstalente Jason, Marie und Noah, die mit ihrem Song Sign of the Times von Harry Styles die Herzen der Gäste im Sturm eroberten. Foto: Ann-Kathrin Wuttke für JUHUU Factory

Kunstwerk versteigert, tolle Tombolapreise

Als weiteres Highlight wurde ein besonderes Kunstwerk von Adorjan Attila „Powder Room III“, limitierte Edition, Pigmentdruck auf Büttenpapier, sowie ein exklusives VIP-Event-Package der Glashütte Original inklusive VIP-Führung mit Lunch in der Glashütte-Manufaktur, Nächtigung und Führung in Dresden versteigert. Und wer ein bisserl zusätzliches Glück mitbrachte, konnte auch noch einen der Tombola-Preise mit nach Hause nehmen. Auch hier warteten besondere Schmankerl: zwei Premieren-Abos 2023/24 der Bühne Baden inkl. Einladungen zu den Premierenfeiern, ein La Mer Beauty Package, zwei Tickets für die Premiere von Phantom der Oper inklusive Einladung zur Premierenfeier, zwei Tickets zum Open Air Götterklang trifft Donaugold auf der Donaubühne Tulln inklusive Fahrt mit der MS Admiral Tegetthoff zum Open Air mit 7-gängigem Hauben-Menü, 500 Euro-Gutschein STAUD’s Wien, VIP Abfertigung Flughafen Wien für zwei Personen (VIP Gold Paket), ein Exklusiver Kochevent für bis zu 12 Personen von Miele.

Kinderburg Rappottenstein und das Rote Kreuz Niederösterreich

In Zusammenarbeit mit der Familie Abensperg und Traun schuf das Rote Kreuz Niederösterreich 2011 auf der Burg Rappottenstein ein Erholungsangebot und einen Ort für Trauerarbeit im idyllischen Waldviertler Hochland. Familien mit schwer / chronisch kranken Kindern oder Eltern und Familien, welche einen Todesfall in ihrer Familie verarbeiten, können bei einem begleiteten und betreuten Erholungsaufenthalt in dieser belasteten Zeit Kraft und Energie für den weiteren Weg schöpfen.

Die Kinderburg Rappottenstein finanziert sich hauptsächlich durch Sponsoring, Geld- und Sachspenden von Kleinspendern und Patienten. Hervorzuheben sind die zahlreichen Aktionen und Benefizveranstaltungen von Schulen, Privatpersonen und den Botschafterinnen der Kinderburg, die zugunsten der Kinderburg Rappottenstein veranstaltet werden.

„Die Kinderburg Rappottenstein gibt es nun bereits seit zwölf Jahren – in dieser Zeit konnten insgesamt 273 Familien, darunter 533 Kinder betreut werden. Und jede dieser Familien hat ihre besondere, emotionale Geschichte. Ein Blick in unser Gästebuch zeigt immer wieder, dass diese Auszeit, dieser Fels in der Brandung und das Team, das dahintersteht, diesen Familien ein Stück weit Halt geben können – dass es wirklich etwas ganz Besonderes und Ungewöhnliches ist, diese Chance zu bekommen“, meint Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz Niederösterreich.

Und diese Personen würdigte der RK-Chef besonders: „Umso dankbarer sind wir für das großartige Engagement von Christine Marek, die das Konzert überhaupt erst möglich macht, aber auch der Künstlerinnen und Künstler, die schon zu einer Kinderburg-Familie geworden sind. Noch viel mehr möchte ich mich aber bei Benedikt Abensperg und Traun bedanken, der uns diese Burg für das Projekt 'Kinderburg Rappottenstein' zur Verfügung stellt, das ist einmalig und einfach unglaublich. Er übernimmt sowohl die Erhaltungs- als auch die Betriebskosten der Burg und stellt uns und damit den betroffenen Familien diese kostenlos zur Verfügung. Dieser Beitrag ist mit nichts zu vergleichen.“