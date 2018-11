Am 17. und 18. November findet wieder der traditionelle Blunzn´kirtag in Großau statt. Erstmalig gibt es heuer am Freitag, dem 16. November ab 21 Uhr bereits eine Blunzn’party zum Aufwärmen für das Wochenende in der Festhalle in der Anton Krenn Straße 2 – veranstaltet wird die nächtliche Sause von der Landjugend.

Am Samstag erfolgt wie gewohnt ab 14 Uhr die Eröffnung durch das Blasmusikorchester Bad Vöslau mit traditionellem Blunzn’anschnitt. Zum Finale findet eine Verlosung sowie die Krönung des Blunzn’königs oder der Blunzn’königin statt.

Erstmalig präsentieren sich bei dieser beliebten Traditionsveranstaltung auch die Jungwinzer Großau und stellen bei der Gelegenheit auch ihren ersten gemeinsamen Wein vor, der natürlich auch vor Ort verkostet werden kann. Bei all der Weinseligkeit wurde in diesem Jahr auch an die Mobilität der Besucher gedacht: Stündlich verkehrt ein kostenloser Blunzn’kirtag-Pendelbus zwischen den Bad Vöslauer Ortsteilen.