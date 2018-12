Gemeinsam mit der Supermarktfiliale "Hofer" in Traiskirchen wurde für die Sozialeinrichtung "Der gute Laden" gesammelt - konkret Lebensmittel und Produkte, die nach dem Bezahlen an der Kasse in einen bereitgestellten Einkaufswagen gelegt werden konnten. Gleich mehrere Einkaufswägen sind es im Laufe der einwöchigen Aktion geworden, was SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler besonders freut: "Wir in Traiskirchen halten zusammen und schauen auf Mitmenschen, die es nicht so leicht haben, über die Runden zu kommen. Danke an euch alle ganz persönlich für euer so mitmenschliches und solidarisches Tun und für die vielen vollen Einkaufswagerln. Es ist unglaublich schön, in so einer warmherzigen Stadt Bürgermeister sein zu dürfen."