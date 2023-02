Wagen kippte um: 15 Verletzte bei Faschingsumzug in Reisenberg

Kurz vor 18.00 Uhr war ein Umzugswagen in einer Kurve umgestürzt, berichtete Philipp Gutlederer, Sprecher von Notruf NÖ. Ein Mann erlitt schwere Blessuren und wurde vom Hubschrauber "Christophorus 9" ins UKH Meidling in Wien geflogen. 14 Personen wurden leicht verletzt, teilte Sonja Kellner vom Roten Kreuz NÖ mit. Ein Großaufgebot an Helfern war im Einsatz.

