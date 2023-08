8. Familien- und Honigbienenfest mit über 2.500 Besuchern!

Bei ausgezeichnetem Wetter fand am 11. August bereits zum 8. Mal das Familien- und Honigbienenfest des Team Thomas Sabbata-Valteiner (TSV) im Schlosspark in Pottendorf statt. Bereits kurz vor 16 Uhr waren mehr als 500 Teilnahmekarten für ein Stationsbetrieb für Kinder ausgegeben und damit der erste neue Rekord aufgestellt. Auf die Kinder warteten unter anderem ein Kletterturm, Pony reiten, Kanufahren oder eine fahrt mit dem Hubsteiger der Feuerwehr Pottendorf.

Der zweite Rekord waren die über 2.500 Besucherinnen und Besucher. Sie wurden musikalisch von „Jasmin and the Heartbreakers“ unterhalten. Kulinarisch sorgten zahlreich Foodtrucks und Genussstände, welche dann auch am Samstag und Sonntag beim Streetfoodsommer auf viele Besucher warteten. Eine große Verlosung rundete das gelungene Programm ab.