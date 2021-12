Wohnhausbrand: Bewohner retten sich in letzter Sekunde ins Freie

Eine dreiköpfige Familie ist Montagfrüh in Möllersdorf (Stadtgemeinde Traiskirchen, Bezirk Baden) aus einem brennenden Wohnhaus geflüchtet. Ein Mann und seine Frau brachten sich samt Kleinkind nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Baden "regelrecht in letzter Sekunde" in Sicherheit. 90 Helfer standen über mehrere Stunden hinweg im Einsatz, das Objekt brannte beinahe völlig aus.